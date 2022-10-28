Redmi Note 12 офіційно представлено. Ціна та характеристики флагмана для народу

У Китаї відбулася презентація нових смартфонів Redmi Note 12. І хоча характеристики пристроїв перестали бути секретом вже за кілька днів до заходу, китайці нас здивували. Справа в тому, що сьогодні виробник анонсував не три девайси, як всі очікували, а цілих чотири.

Технічні характеристики Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro отримав плоский 6.67-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів (співвідношення сторін 20:9) та 10-бітною глибиною кольору, 100% охопленням DCI-P3, підтримкою HDR10+ та палітрою Dol. Коефіцієнт контрастності становить 5 000 000:1, а максимальна яскравість – 900 ніт. Матриця може працювати зі змінною частотою оновлення 30/60/90/120 Гц, а дискретизація сенсора становить 240 Гц.

Серце смартфона – процесор MediaTek Dimensity 1080, 6-нм чіп з графікою Mali-G68. Ця модель буде доступна у версіях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ та 12/256 ГБ (оперативна пам’ять LPDDR4X та флеш-пам’ять UFS 2.2). Все це живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг, який заряджається USB-C потужністю 67 Вт (адаптер живлення а також захисний чохол входить в комплект поставки). Пристрій працює на системі Android із MIUI 13.

На передній панелі смартфона знаходиться 16-мегапіксельна камера, а ззаду їх три:

50 МП з 1/1.56″ сенсором Sony IMX766, діафрагмою f/1.88, шістьма лінзами та оптичною стабілізацією зображення,

8 МП із надширококутним об’єктивом з кутом огляду 119°,

2 МП для макрозйомки.

Фронтальна камера може записувати відео з роздільною здатністю до 1080p і швидкістю 60 кадрів за секунду, а основна — у форматі 4K/30fps, а також вести надповільну зйомку 960 кадрів за секунду з роздільною здатністю 720p.

Крім того, Redmi Note 12 Pro пропонує сканер відбитків пальців на бічній грані, дві SIM (з підтримкою 5G на обох картах), Bluetooth 5.2, WiFi 6, модуль NFC, гіроскоп, інфрачервоний порт, стереодинаміки з Hi-Res Audio (є також Hi -Res Audio Wireless) та роз’єм для навушників 3.5 мм. Смартфон має розміри 162.9x76x7.9 мм, вага 187 грамів та сертифікований за стандартом IP53.

Технічні характеристики Redmi Note 12 Pro+

Цей смартфон здебільшого збігається з моделлю без «плюсу», але є кілька відмінностей. По-перше, він буде доступний лише у двох конфігураціях: 8/256 ГБ та 12/256 ГБ. По-друге, на його задній панелі знаходиться камера роздільною здатністю 200 МП із сенсором Samsung ISOCELL HPX 1/1.4″, апертурою f/1.65, сімома лінзами та оптичною стабілізацією зображення. При використанні технології об’єднання пікселів (16 в 1) фотографії робляться у роздільній здатності 12.5 МП.

Redmi Note 12 Pro+ має батарею ємністю 5000 мАг, яку можна заряджати адаптером потужністю 120 Вт. Крім того, Xiaomi підготувала модель Redmi Note 12 Discovery Edition з акумулятором на 4300 мАг та підтримкою проводової зарядки потужністю 210 Вт. Причому комплект входить спеціальний зарядний пристрій GaN 210 Вт з посиленим кабелем.

Redmi Note 12 Pro+ має розміри 162.9x76x8.98 мм та важить 208.4 грама. Discovery Edition трохи легше – він важить 207.5 грама. Остання відмінність від «прошки» без плюсу – парова камера більшої площі – 30 000 мм 2, що має знизити нагрівання смартфона в іграх.

Технічні характеристики Redmi Note 12 5G

Перед запуском серії було сказано, що Xiaomi не представить сьогодні базову модель, проте вона це зробила. Redmi Note 12 оснащений 6.67-дюймовим OLED екраном з роздільною здатністю Full HD+ та яскравістю до 1200 ніт з 4096 рівнями автоматичного підсвічування, контрастністю 4500000:1, змінною частотою оновлення зображення 60/90/12ц Г2 та 4 та 4.

Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 нм, 2.0 ГГц) з графікою Adreno 619 (в AnTuTu він набирає майже 400 000 балів), а також від 4 ГБ до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та від 126 ГБ до 128 ГБ UFS 2.2. Живитиметься пристрій від акумулятора ємністю 5000 мАч з підтримкою проводової зарядки (через USB-C) потужністю 33 Вт. Вся ця справа працює на Android з MIUI 13, має габарити 165.88×76.21×7.98 мм і важить 188 грам.

Ціна та дата виходу Redmi Note 11

Новинки почнуть продаватися у Китаї з 1 листопада. За неофіційною інформацією, «глобалки» Note 12 для світового ринку істотно відрізнятимуться від китайських моделей.

Ціна Redmi Note 12 Pro:

6/128 ГБ – 1699 юанів (еквівалентно ~234 $),

8/128 ГБ – 1799 юанів (249 $),

8/256 ГБ – 1999 юанів (276 $),

12/256 ГБ – 2199 юанів (304 $).

Ціна Redmi Note 12 Pro Plus:

8/256 ГБ – 2199 юанів (304 $)

8/256 ГБ Discovery Edition – 2399 юанів (331$ за версію із зарядкою 210 Вт)

12/256 ГБ – 2399 юанів (~331 $).

Ціна Redmi Note 12:

4/128 ГБ – 1199 юанів (165 $),

6/128 ГБ – 1299 юанів (179 $),

8/128 ГБ – 1499 юанів (207 $),

8/256 ГБ – 1699 юанів (234 $).

Дата презентації глобальної версії смартів поки що не оголошена.