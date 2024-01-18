У Google Chrome з’явилася озвучка сайтів: як увімкнути

У популярному браузері Google Chrome з’явилася функція озвучування тексту. Вона працює майже на будь-якому сайті і підтримує українську мову.

Поки що функція доступна лише в мобільній версії браузера для Android. За замовчуванням вона вимкнена, тому активувати її потрібно вручну:

Запустіть Google Chrome на Android-смартфоні;

У пошуковому рядку введіть “chrome://flags/#read-aloud” без лапок;

У списку функцій знайдіть “Read Aloud”;Виберіть “Enabled” у знайденому пункті та перезавантажте браузер.

Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути на три крапки в правому верхньому кутку і вибрати опцію “Озвучити” цю сторінку”.

Користувач може озвучувати текст і вимкнути телефон – запис не перерветься. Так людина зможе в зручному форматі прослухати новини або ознайомитися з довгою статтею. Їх можна слухати, як подкасти.

Юзер може змінювати швидкість відтворення, ставити запис на паузу, перемотувати і змінювати голос озвучення з чоловічого на жіночий і навпаки. Озвучуватися будуть як англомовні сайти, так і україномовні, але не всі. У майбутньому функція має з’явитися на більшій кількості пристроїв, включно з iPhone.

Користувачам iOS функція озвучування тексту доступна в рідному браузері Safari – опція активується, якщо натиснути кнопку “аА” в лівому нижньому кутку і вибрати “Слухати сторінку”.