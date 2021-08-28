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Українцям назвали ознаки злому смартфона

28.08.2021
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Експерти з інформаційної безпеки перерахували ознаки, що дозволяють визначити, що мобільний телефон був зламаний. На наявність шкідливого програмного забезпечення на пристрої можуть вказувати відразу кілька сигналів.


Питання в українців повинен викликати, наприклад, «неприродно швидкий розряд батареї акумулятора». Як правило, незадеклароване ПО що “працює на вашому телефоні” в фоновому режимі, значно під’їдає заряд батареї.

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Насторожитися слід, коли смартфон перезавантажується без видимих ​​причин. Також серед характерних ознак фахівці називають незрозумілий шум під час розмови і «дивну поведінку» телефону: наприклад, якщо при заблокованому екрані виникає спам, а екран «скаче».

Експерт з кібербезпеки в «Лабораторії Касперського» Дмитро Галів в свою чергу повідомив, що про зараження можуть говорити перегрів пристрою, поява дивних програм, які власник не встановлював, витрата великого обсягу інтернет-трафіку. Він підкреслив, що завдання більшості шкідливого ПО якомога довше залишатися непоміченим, так що людина може не відразу побачити, що з її смартфоном щось не так.

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Якщо користувач помітив ознаки зараження «Майнером або банківським троянцем», то в такому випадку необхідно перевірити телефон за допомогою антивірусу і видалити шкідливу програму, розповів Галів. Якщо ж власник смартфона виявив сталкерську програму, то, за словами експерта, потрібно подумати, перш ніж приймати дії, так як «невідомо, якими будуть наступні кроки зловмисника».

Галів заявив, що іноді навіть в офіційних магазинах додатків можуть зустрітися троянці, тому користувачам слід час від часу перевіряти, які програми встановлені на телефоні і стежити за дозволами, які просять тільки що скачані програми. «Якщо умовний додаток “Ліхтарик “запитує дозвіл на доступ до камери або мікрофону, це привід насторожитися», – уточнив він.

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28.08.2021
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