Ось він є, а ось його немає: японці створили “невидимий” будинок

На японському острові Ісігакі з’явилася вілла “Земля” (Earth) з незвичайним дизайном. Вона кругла і нагорі має великий майданчик із садом, пише Hypebeast.

Рослини на даху маскують споруду і роблять її непомітною на тлі мальовничого ландшафту. Тільки один з виходів і пара деталей підказують, що перед вами далеко не звичайний пагорб.

Концепція “невидимого” будинку належить японському архітектору Соу Фудзімото. Будівля розташована на ділянці площею 9900 квадратних метрів на південному заході японської префектури Окінава.

Крім саду на даху, японська вілла вирізняється прекрасним краєвидом на океан, пейзажним басейном, сауною, тренажерним залом. У неї є відкрита вітальня, їдальня і чотири спальні, в яких з комфортом можуть розміститися до десяти осіб.

Кожен аспект будинку, від його екстер’єру до інтер’єру, покликаний викликати почуття спокою, радості та затишку.