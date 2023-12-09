RTX 4090 з i9-13900K протестували в новій версії Cyberpunk 2077

Творець YouTube-каналу Testing Games з’ясував, яка різниця між двома останніми версіями вимогливого рольового бойовика.

Тестування провели на ПК з такими компонентами:

ОС: Windows 11

Процесор: Intel Core i9-13900K

Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming

ОЗП: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB формату DDR5-6000 G.SKILL Trident Z5 RGB

Кулер: MSI MAG CORELIQUID C360

Відеокарта: GeForce RTX 4090

SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ

Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 на 1200 Вт

Результати:

Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra – 70 fps (патч 2.1), 80 fps (патч 2.0).

Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra, трасуванням променів і DLSS Quality – 70 fps (патч 2.1), 70 fps (патч 2.0).

Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra, трасуванням променів і DLSS Quality і DLSS 3.5 – 75 fps (патч 2.1), 80 fps (патч 2.0).

З патчем 2.1 продуктивність нижча. Але це зрозуміло, оскільки апдейт злегка покращує візуалізацію в Cyberpunk 2077.