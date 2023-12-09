RTX 4090 з i9-13900K протестували в новій версії Cyberpunk 2077

Творець YouTube-каналу Testing Games з’ясував, яка різниця між двома останніми версіями вимогливого рольового бойовика.
Тестування провели на ПК з такими компонентами:
- ОС: Windows 11
- Процесор: Intel Core i9-13900K
- Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming
- ОЗП: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB формату DDR5-6000 G.SKILL Trident Z5 RGB
- Кулер: MSI MAG CORELIQUID C360
- Відеокарта: GeForce RTX 4090
- SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ
- Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 на 1200 Вт
Результати:
- Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra – 70 fps (патч 2.1), 80 fps (патч 2.0).
- Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra, трасуванням променів і DLSS Quality – 70 fps (патч 2.1), 70 fps (патч 2.0).
- Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra, трасуванням променів і DLSS Quality і DLSS 3.5 – 75 fps (патч 2.1), 80 fps (патч 2.0).
З патчем 2.1 продуктивність нижча. Але це зрозуміло, оскільки апдейт злегка покращує візуалізацію в Cyberpunk 2077.
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