Hardnews

RTX 4090 з i9-13900K протестували в новій версії Cyberpunk 2077

09.12.2023
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Творець YouTube-каналу Testing Games з’ясував, яка різниця між двома останніми версіями вимогливого рольового бойовика.

Тестування провели на ПК з такими компонентами:

  • ОС: Windows 11
  • Процесор: Intel Core i9-13900K
  • Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming
  • ОЗП: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB формату DDR5-6000 G.SKILL Trident Z5 RGB
  • Кулер: MSI MAG CORELIQUID C360
  • Відеокарта: GeForce RTX 4090
  • SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ
  • Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 на 1200 Вт

Результати:

  • Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra – 70 fps (патч 2.1), 80 fps (патч 2.0).
  • Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra, трасуванням променів і DLSS Quality – 70 fps (патч 2.1), 70 fps (патч 2.0).
  • Cyberpunk 2077 з налаштуваннями Ultra, трасуванням променів і DLSS Quality і DLSS 3.5 – 75 fps (патч 2.1), 80 fps (патч 2.0).

З патчем 2.1 продуктивність нижча. Але це зрозуміло, оскільки апдейт злегка покращує візуалізацію в Cyberpunk 2077.

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09.12.2023
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