Наука

Популярна порада про вживання води може нашкодити багатьом українцям

24.11.2023

Споживання води натщесерце потребує ретельного підходу, як радить гастроентеролог доктор Соломія Діхтяренко.

Ключові моменти

Загальноприйнята рекомендація випивати склянку води одразу після пробудження не є універсальною. Люди з проблемами нирок або жовчного міхура повинні з обережністю ставитися до цієї практики.

Люди з високим кров’яним тиском також повинні уникати вживання великої кількості води натщесерце.

Доктор Діхтяренко наголошує на важливості проконсультуватися з лікарем перед тим, як переймати цю звичку, якщо у вас є певні розлади здоров’я.

Правильне споживання води

Спосіб вживання води також має вирішальне значення. Доктор Діхтяренко радить не пити воду стоячи або під час ходьби.

Пиття в положенні стоячи може порушити баланс рідини, що потенційно може призвести до артриту.

Для оптимальної користі для здоров’я рекомендується пити воду сидячи.

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24.11.2023
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