Xiaomi відмовилась підтримувати 4 популярні смартфони

Компанія Xiaomi оголосила про закінчення підтримки чотирьох популярних моделей смартфонів, випущених у 2020 році. Про це повідомляє портал NotebookCheck.

Серед пристроїв, що потрапили до списку значаться бюджетні Poco X3 і Poco X3 NFC, а також субфлагманські Xiaomi Mi 10T і Mi 10T Pro. Ці пристрої більше не отримуватимуть оновлення операційної системи Android і патчі безпеки, які захищають їх від потенційних загроз.

Це рішення відповідає політиці Xiaomi, яка передбачає трирічний термін підтримки для своїх смартфонів. Однак деякі пристрої бренду можуть підтримуватися довше, а їхні власники можуть розраховувати на чотири роки оновлення Android і до п’яти років підтримки патчами безпеки.

Користувачі, які продовжать використовувати смартфони Xiaomi, що втратили підтримку, можуть наражати себе на ризик стати жертвами злому, крадіжки даних або інших атак. Користувачам рекомендується в такому разі звернути увагу на актуальні пристрої, або встановити кастомну прошивку, однак цей спосіб має цілу низку недоліків.