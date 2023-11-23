Червоний рівень: завтра Україну накриє потужний геомагнітний шторм

Магнітна буря червоного рівня, яка, як очікується, досягне К-індексу 5, за прогнозами, вплине на Землю 24 листопада. Це явище, відоме як магнітна або сонячна буря, виникає, коли сонячна енергія, що складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, вивільняється з Сонця. Ці частинки подорожують космосом і можуть взаємодіяти з магнітосферою Землі, викликаючи такі бурі.

Магнітні бурі класифікуються за інтенсивністю за шкалою від K-індексу 2 до K-індексу 9. Бурі червоного рівня, тобто ті, що перевищують K-індекс 5, є особливо потужними і можуть порушити супутниковий, GPRS, мобільний або радіозв’язок. Вони також можуть впливати на самопочуття людей, оскільки деякі люди повідомляють про погіршення здоров’я, наприклад, головний біль. Крім того, коли K-індекс перевищує 7, стає видимим полярне сяйво, або полярні сяйва.

Очікується, що прийдешній шторм досягне свого піку 24 листопада, попередньо набираючи і втрачаючи силу. Ця інформація надходить від супутникових систем NOAA і TESIS, а також глобальних метеорологічних лабораторій. Після 24 листопада прогнози вказують на тимчасове затишшя в магнітосфері. Такі бурі, хоча і є потужними, є природною частиною сонячно-земної взаємодії.