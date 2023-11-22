Samsung Galaxy M55 отримає Snapdragon 7 Gen 1

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M55, що готується до виходу, отримає чипсет Snapdragon 7 Gen 1. Про це повідомляє портал MySmartPrice.

Інформація була підтверджена після того, як у базі даних Geekbench з’явилися результати проходження смартфоном бенчмарка. У цьому витоку йдеться про те, що пристрій Samsung з кодовою назвою SM-M556B оснащений графічним чипом Adreno 644 і процесором з максимальною тактовою частотою 2,40 ГГц. Характеристики “заліза” вказують на використання чипсета Snapdragon 7 Gen 1. Він використовувався в таких смартфонах як Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 2 та інших.

У результаті тестування Galaxy M55 набрав 3575 балів у Single-Core і 11330 у Multi-Core режимах. Завдяки Geekbench також підтверджено наявність 8 ГБ оперативної пам’яті та попередньо встановленої ОС Android 14.

Будь-які інші характеристики поки не розкриваються. Дата презентації Samsung Galaxy M55 теж залишається невідомою.

У середині листопада на сайті Samsung з’явився бюджетний смартфон Galaxy M44 5G, який оснащений чипом Snapdragon 888, що використовувався у флагманських пристроях 2021 року. Очевидно, компанія має намір перейти від використання фірмових чипів Exynos у своїй лінійці бюджетних смартфонів на користь продуктивніших рішень від Qualcomm.