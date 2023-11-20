Hardnews

Бюджетну GeForce GT 1030 протестували в сучасних іграх

20.11.2023
GeForce GT 1030

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, наскільки жахлива бюджетна карта 2017 року випуску.

Тестування проводилося на ПК з потужним процесором Intel Core i9-13900K і 32 ГБ оперативної пам’яті сучасного типу DDR5-6000.

Результати в роздільній здатності 1080p за низьких налаштувань графіки:

  1. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – 17 кадрів за секунду.
  2. Assassin’s Creed Mirage – 17 кадрів за секунду.
  3. Resident Evil 4 Remake – 20 кадрів за секунду.
  4. Starfield – 4 кадри на секунду.
  5. Forza Horizon 5 – 30 кадрів за секунду.
  6. Hogwarts Legacy – 16 кадрів на секунду.
  7. Alan Wake 2 – 4 кадри на секунду.
  8. Returnal – 9 кадрів за секунду.
  9. The Last of Us Part I – 8 кадрів за секунду.
  10. Remnant 2 – 9 кадрів за секунду.

Відповідь – GeForce GT 1030 жахливо погана. І для сучасних ігор не годиться. З протестованих хітів з нею вдасться насолодитися хіба що гонкою Forza Horizon 5.

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20.11.2023
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