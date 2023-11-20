Бюджетну GeForce GT 1030 протестували в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, наскільки жахлива бюджетна карта 2017 року випуску.
Тестування проводилося на ПК з потужним процесором Intel Core i9-13900K і 32 ГБ оперативної пам’яті сучасного типу DDR5-6000.
Результати в роздільній здатності 1080p за низьких налаштувань графіки:
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – 17 кадрів за секунду.
- Assassin’s Creed Mirage – 17 кадрів за секунду.
- Resident Evil 4 Remake – 20 кадрів за секунду.
- Starfield – 4 кадри на секунду.
- Forza Horizon 5 – 30 кадрів за секунду.
- Hogwarts Legacy – 16 кадрів на секунду.
- Alan Wake 2 – 4 кадри на секунду.
- Returnal – 9 кадрів за секунду.
- The Last of Us Part I – 8 кадрів за секунду.
- Remnant 2 – 9 кадрів за секунду.
Відповідь – GeForce GT 1030 жахливо погана. І для сучасних ігор не годиться. З протестованих хітів з нею вдасться насолодитися хіба що гонкою Forza Horizon 5.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter