Бюджетну GeForce GT 1030 протестували в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, наскільки жахлива бюджетна карта 2017 року випуску.

Тестування проводилося на ПК з потужним процесором Intel Core i9-13900K і 32 ГБ оперативної пам’яті сучасного типу DDR5-6000.

Результати в роздільній здатності 1080p за низьких налаштувань графіки:

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – 17 кадрів за секунду. Assassin’s Creed Mirage – 17 кадрів за секунду. Resident Evil 4 Remake – 20 кадрів за секунду. Starfield – 4 кадри на секунду. Forza Horizon 5 – 30 кадрів за секунду. Hogwarts Legacy – 16 кадрів на секунду. Alan Wake 2 – 4 кадри на секунду. Returnal – 9 кадрів за секунду. The Last of Us Part I – 8 кадрів за секунду. Remnant 2 – 9 кадрів за секунду.

Відповідь – GeForce GT 1030 жахливо погана. І для сучасних ігор не годиться. З протестованих хітів з нею вдасться насолодитися хіба що гонкою Forza Horizon 5.