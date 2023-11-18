ШІ проти людського мозку: чи зможуть машини перевершити наш найпотужніший орган

Несподівано популярний чат-бот ChatGPT Plus від OpenAI зіткнувся з таким високим попитом, що компанії довелося тимчасово призупинити реєстрацію нових користувачів. Це підкреслює постійну конкуренцію між ШІ та людським інтелектом.

Людський мозок, відомий своєю заплутаною складністю, продовжує затьмарювати ШІ. Незважаючи на те, що ШІ надихається структурою мозку, він не може імітувати його складну роботу. ШІ досягає успіху у виконанні точних алгоритмів, але людський мозок працює на рівні без жорстких інструкцій.

Люди вміють справлятися зі складними ситуаціями завдяки своїй природній інтуїції та гнучкості. На противагу цьому, ШІ, незважаючи на свої видатні досягнення, іноді бореться з непередбачуваним середовищем, як, наприклад, реальне водіння.

Однак важливо пам’ятати, що перевага людського мозку над ШІ не може тривати вічно. Ми наближаємося до часу, коли ШІ може потенційно перевершити людські можливості. Це занепокоєння поділяє Ілон Маск, який висловив побоювання, що ШІ може стати неконтрольованим.