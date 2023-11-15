Осталось 5 дней: ВПЛ могут подать заявку на солидную выплату

Совет международных научных исследований и обменов (IREX) в Украине начинает инициативу “Объединяемся ради действий” – конкурс проектов, призванный содействовать социальному единству и интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в новые общины. Эта инициатива является частью совместных усилий IREX, организации с 25-летней историей сотрудничества с ВПЛ, государственными органами, СМИ и местными общинами и осуществляется при поддержке Государственного департамента США.

Участники, заинтересованные в этой программе, могут подавать заявки с 24 октября по 20 ноября 2023 года до 23:59 (UTC+2, киевское время).

Основная цель программы “Объединяемся ради действий” – содействовать сотрудничеству между ВПЛ, местными принимающими общинами, государственными учреждениями и медиа-организациями. Она направлена на разрешение конфликтов, поддержку интеграции ВПЛ и содействие разработке комплексных местных и национальных стратегий интеграции и стабилизации ВПЛ в Украине.

Программа принимает проектные предложения от организаций, которые могут быть представлены в сотрудничестве с другими общественными группами. Эти проекты должны быть направлены на привлечение аудитории от 30 лет и старше.

Цели конкурса включают:

Содействие интеграции ВПЛ в возрасте 30+ в новые общины.

Содействие формированию толерантного отношения к ВПЛ среди жителей этих общин.

Содействие диалогу между органами местного самоуправления, членами общины и ВПЛ.

Содействие развитию местной идентичности и чувству принадлежности к обществу.

Усиление социальной сплоченности через инновационные проекты, направленные на единство, диалог и развитие мира.

Отобранные участники получат гранты в размере до 10 000 долларов на реализацию своих проектов в течение 4-6 месяцев. Количество и сумма грантов будет определена с учетом специфики каждого проекта. Организации могут подать до двух заявок.