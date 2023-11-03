Витонченість та унікальні опції Honor Magic 5 Lite 5G 8/256GB

Нещодавно у Honor (колишнього підрядника Huawei) вийшла незвичайна новинка. Це мобільний пристрій із середньобюджетної лінійки Honor Magic 5 Lite. Тут гармонійно поєднуються оптимальна вартість, хороша продуктивність та преміальний дизайн.

Новинка з підтримкою стандарту 5G має тонкий корпус з подвійним вигнутим дисплеєм. При цьому, на задній панелі, розміщено так зване “розумне скло”, яке доступне в кількох відтінках: сріблястому, зеленому та чорному. Більш того, цей реліз набагато компактніший за габаритами, ніж минула модель Honor Magic 4. А завдяки якісному Олед-дисплею, в цьому телефоні краще відображаються різні розваги. Наприклад, можна робити ставки на спорт за допомогою популярних БК Україна 2023 та отримувати задоволення від даного процесу.

Основні параметри смартфона, що дозволяє вирішувати будь-які завдання

Якщо користувач захоплюється фотографією або відео, Хонор Маджик 5 Лайт відмінно підійде для цього. Тут вбудована камера із загальним модулем на 64 Мп якістю FHD+. Крім цього, новинка пропонує майбутньому власнику кілька додаткових переваг:

Інноваційний екран OLED, що має роздільну здатність 2400 x 1080, на 6.67 дюймів;

HONOR RAM Turbo, що розширює оперативну пам’ять на 5 Гб для стабільного та плавного функціонування;

Батарея з місткістю 5100 мАг і зарядка з потужністю 40 Вт;

Наявність армованого скла поверх дисплея (товщина 0.65 мм) для захисту від навантажень та падінь;

Процесор Снепдрегон 695 5G та операційна система Magic UI 6.1.

Також Honor Magic 5 Lite 5G є стильним девайсом, який допоможе самовиразитися будь-якій людині. За вагою він має всього 175 грам, а коштом невеликих розмірів, його зручно тримати (161,6 мм (В) × 73,9 мм (Ш) x 7,9 мм (Г)). Разом з тим, цей пристрій можна назвати ігровим, оскільки дискретизація в 300 Гц допоможе контролювати процес.

Додаткові можливості Хонор Маджик 5 Lite

Завдяки якісному екрану на Honor Magic 5 Lite 5G можна проводити будь-які маніпуляції. Він підтримує понад 1 мільярд кольорів, яскравістю 800 ниток і технологію захисту зору (TÜV Rheinland Low Blue Light Certification). Попутно, шляхом місткого акумулятора, власник матиме змогу забути про кабелі та пауербанки, оскільки заряд тримається протягом дня. А, швидка зарядка SuperCharge, за пів години підготує гаджет до 12,5-годинного відеомарафону.

Щодо конфігурацій пам’яті, найкращим варіантом вважається 8/256GB. Вона не тільки дозволить зберігати безліч потрібних файлів під рукою, але й забезпечить пристрою оптимальну роботу при одночасному запуску кількох програм. Більш того, під дисплеєм є точний датчик для розблокування відбитка пальця.

А, що стосується звуку, у телефоні є два мікрофони, які роблять голос чіткішим на тлі шумів. При цьому, технологія Hi-Res Gold є чистим і потужним звуком у широкому діапазоні. Також, Хонор Маджик 5 Лайт може вмістити дві нано-сімки та працювати в режимах: GSM, 3G, 4G (LTE) та 5G.