Вперше в історії Ізраїль використав F-35 для збиття ракети

Ізраїльські військові підтвердили, що для збиття крилатої ракети був використаний винищувач F-35I Adir, що стало першим зафіксованим випадком успішного ураження такої цілі американським винищувачем п’ятого покоління F-35, повідомляє Breaking Defense.

Інцидент розгорнувся, коли крилата ракета, спрямована на територію Ізраїлю, була зафіксована засобами спостереження ВПС. Траєкторія польоту ракети ретельно відстежувалася, що призвело до відправки винищувачів “Адір”, які змогли нейтралізувати загрозу.

Хоча конкретний тип зброї, використаної під час перехоплення, Ізраїль не розкрив, зі звіту відомо, що ізраїльські F-35I зазвичай озброєні ракетами класу “повітря-повітря” AIM-9X Sidewinder або AIM-120 AMRAAM.

Ізраїльська версія F-35 має унікальну авіоніку вітчизняного виробництва. Парк F-35I був оголошений боєздатним у 2017 році, а наступного року він вперше був використаний у бойових діях. Ізраїльські ВПС мають план придбання загалом 75 таких сучасних літаків.