Допомога українцям від фонду Pin Up

Лютий 2022 року змінив життя українців назавжди – почалося повномасштабне вторгнення росії на територію України. Українці в один день назавжди змінили своє життя та стикнулися з дуже важкими викликами. Благодійний фонд Пін Ап, інформацію про який можна знайти на офіційній сторінці Pin-Up Foundation Instagram, допомагає українцям, що постраждали через російську військову агресію. Адже завжди в умовах війни залишається актуальним питання постачання продуктів харчування та товарів першої необхідності для людей, які цього потребують найбільше. Волонтери фонду Pin-Up оперативно реагують на звернення про допомогу та співпрацюють з місцевою владою та неурядовими організаціями.

Проєкт фонду Line Up

Фонд Pin Up з моменту початку вторгнення рф на територію України пройшов довгий шлях. Потрапити до територій, де активно йдуть бойові дії, та допомогти місцевим українцям було дуже складно. Але волонтери знайшли можливість це зробити.

Фонд розробив програму комплексної допомоги. Його проєктом став Line Up. Він покликаний надати гуманітарну допомогу людям, що досі проживають у прифронтових районах. Волонтери збирають запити на необхідні речі або продукти та закуповують потрібні товари для відправки. Продукти харчування, медикаменти, гігієнічні набори та техніка для генерації електроенергії та інтернету – це те, що було надано у рамках цієї допомоги. Волонтери доставляють його безпечними маршрутами до місць призначення, де гуманітарка вже передається людям.

У рамках проєкту волонтери фонду відвідали Купʼянський район Харківської області, який тривалий час страждав від російської агресії під час окупації та продовжує залишатися під постійними обстрілами з території рф.

Програми для підтримання населення

Фонд Pin Up намагається розширити допомогу для всіх українців, тому створив свої благодійні ініціативи. В рамках таких ініціатив волонтери, наприклад, закупили харчові продукти та побутову хімію для ВПО у Запорізькій області. Але допомога не обмежується такими товарами. Наприклад, ті ж мешканці прифронтових регіонів в рамках проєкту Line-Up отримують також:

генератори;

акумулятори;

старлінки.

Волонтери фонду займаються закупівлею медикаментів та необхідного обладнання для медзакладів України. Також однією з ініціатив фонду стала евакуація мешканців родин, які втратили своє житло через бойові дії, до Європи, в рамках якої волонтери змогли відправити українських біженців до Німеччини та Нідерландів.

Благодійний фонд Пін Ан продовжує розвивати свою діяльність та пропонує всім охочим слідкувати за своєю діяльністю в Instagram.