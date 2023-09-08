Великий банк з мільярдами гривень українців визнано банкротом

Нацбанк визнав неплатоспроможним один з великих українських банків. Мова йде про “Укрбудінвестбанк”, його вкладникам обіцяють повне відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Правління Національного банку 7 вересня визнало неплатоспроможним “Укрбудінвестбанк”. Вкладникам гарантується повне відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 вересня очікувана сума виплат гарантованої суми вкладникам банку становила 606 млн грн.

НБУ зазначив, що частка банку на ринку становила лише 0,04% активів платоспроможних банків станом на початок осені. Як наслідок, неплатоспроможність банку не вплине на загальну стабільність банківського сектору України.

Рішення про віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних було прийнято після того, як банк не виконав письмові вимоги НБУ, проігнорував відгуки на свій план дій, а також не вжив заходів для покращення фінансового стану та приведення своєї діяльності у відповідність до законодавчих норм. НБУ вже відніс банк до категорії проблемних 4 серпня через недотримання обмежень щодо здійснення окремих видів діяльності. З того часу фінансовий стан банку значно погіршився, а менеджмент та власники не змогли вжити превентивних заходів.

Станом на 1 січня 2023 року основним власником Укрбудінвестбанку була громадянка України Світлана Дем’яненко, якій належало 74,93% акцій.

Станом на 1 серпня поточного року в українських банках було розміщено майже 1,11 трлн. грн. депозитів фізичних осіб. За останній місяць цей показник збільшився на 12,1 млрд грн, а з початку року – на 58,3 млрд грн.