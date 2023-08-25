Розсекречено новий колір iPhone 15 Pro и Pro Max

iPhone 15 Pro і Pro Max отримають новий для смартфонів Apple колір – Titan Grey. Про це повідомляє видання 9To5Mac.

За даними 9To5Mac, новий колір прийде на заміну золотого варіанту. Введення в гаму Titan Grey продиктовано рішенням Apple замінити матеріал корпусу смартфонів з нержавіючої сталі на титан.

У 9To5Mac не впевнені, що на момент релізу новий колір називатиметься саме Titan Grey. Однак, за даними видання, саме таку робочу назву в Apple використовують просто зараз.

Журналісти вважають, що крім нового сірого кольору Apple у 2023 році представить ще оновлений темно-синій. Він прийде на заміну варіанту Deep Purple, який дебютував разом з iPhone 14 Pro минулого року.

Анонс серії iPhone 15 очікується на початку вересня 2023 року. Очікується, що разом зі смартфонами Apple представить новий смарт-годинник Apple Watch Series 9. З чуток, у продаж майже всі новинки надійдуть через тиждень після анонсу. Винятком стане модель 15 Pro Max, реліз якої затримається на кілька тижнів через проблеми з виробництвом.