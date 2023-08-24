Оновлення для Windows 10 та 11 викликає “синій екран смерті”

Встановлення необов’язкового серпневого оновлення для Windows 10 і 11 призводить до появи “синього екрану смерті” з дивною помилкою, в описі якої говориться, що комп’ютер не підтримується системою. При цьому процесор свідомо відповідає мінімальним вимогам, які пред’являються ОС корпорації Microsoft до заліза.

З новим BSoD’ом!

Користувачі операційних систем сімейства Windows зіткнулися з появою “синього екрану смерті” (BSoD), який супроводжується повідомленням про непідтримуваний ОС процесор (UNSUPPORTED_PROCESSOR).

Помилка, що призводить до аварійного перезавантаження комп’ютера, виникає після встановлення попередньої версії накопичувального оновлення KB5029351 від 22 серпня 2023 і без внесення будь-яких змін в апаратну конфігурацію машини, повідомляє Neowin.

Порушені проблемою Windows 11 версій 21H2 та 22H2, Windows 10 версії 22H2. Серверні платформи з урахуванням фірмової ОС Microsoft до виникнення помилки не схильні.

За інформацією, опублікованою на порталі Microsoft, фахівці компанії працюють над виявленням причин виникнення помилки. Поки залишається невідомим, чи проблема пов’язана безпосередньо зі змінами в коді операційної системи або її коренем є програмні компоненти, що постачаються третьою стороною.

Розробники Windows закликають користувачів, які зіткнулися з помилкою, залишити повідомлення з описом проблеми в Центрі відгуків (Feedback Hub) Microsoft.

Серед потенційних «винуватців» не лише Microsoft

Як зазначає Neowin, більшість нещодавніх скарг у «Центрі відгуків» щодо помилки непідтримуваного процесора написано власниками материнських плат тайванської компанії MSI, зокрема, виконаних на чіпсетах Intel 600 (Z690) і 700 (Z790) серій. Таким чином, джерелом проблеми може бути прошивка (BIOS) материнської плати, причому зовсім не обов’язково виробництва MSI.

На підтримку цієї версії, зокрема, у коментарях до оригінального матеріалу висловився користувач під псевдонімом Moose Smuggler , який, за його власною заявою, має у своєму розпорядженні ПК на основі матплати MSI MPG Z790I EDGE Wi-Fi та зіткнувся з описаною вище проблемою.

За словами користувача, позбутися постійно виникаючого при завантаженні BSoD з помилкою “UNSUPPORTED_PROCESSOR” йому вдалося, відкотивши BIOS системної плати з версії 1.60 до 1.50.

Згідно з описом проблеми, розміщеному на офіційному сайті Microsoft, в деяких випадках Windows може «полагодити» себе сама, автоматично видаливши патч KB5029351 у процесі завантаження системи, що настає за виникненням BSoD.