iPhone 15 вийде у п’яти кольорах

Базові смартфони iPhone 15 вийдуть у п’яти кольорах, серед яких з’являться нові відтінки. Про це на своїй сторінці в X (раніше Twitter) написав інсайдер Unknownz21.

Згідно з джерелом, компанія Apple тестувала для iPhone 15 щонайменше шість різних колірних рішень, з яких у продаж надійдуть лише п’ять. Серед розглянутих компанією кольорів значаться синій, рожеве золото або блідо-рожевий, зелений, помаранчевий, жовтий, чорний або базальтовий.

Дані про п’ять забарвлень підтверджуються фотографією, що раніше просочилася в мережу, на якій зображено п’ять комплектних плетених кольорових кабелів USB-C для iPhone 15. З чуток, відтінки проводів відповідатимуть кольорам смартфонів. Якщо витік правдивий, тоді iPhone 15 вийде в чорному, жовтому, рожевому, блакитному і бузковому кольорах.

Презентація iPhone 15, розумних годинників Apple Watch Series 9 і Watch Ultra другого покоління, за чутками, відбудеться 12 вересня. У США в продаж новинки можуть надійти вже 22 вересня. Однак деякі інсайдери стверджують, що вихід флагманських iPhone 15 Pro і 15 Pro Max може затриматися на кілька тижнів.