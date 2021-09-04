Небезпечні аксесуари: описано спосіб злому iPhone зарядкою

Спеціаліст з безпеки створив зарядний кабель, який може красти дані власників iPhone. Про це повідомляє видання Vice.





Інженер Майк Гровер (Mike Grover) показав нову версію кабелю, призначеного для крадіжки паролів користувачів iPhone. Зовні пристрій виглядає як офіційний аксесуар для зарядки смартфона Apple, однак всередині нього знаходиться спеціальний чіп. Девайс починає роботу при його підключенні до телефону.

Гровер описав один з робочих варіантів віддаленого злому смартфона. У разі, якщо власник девайса підключає його до свого ноутбука для зарядки або обміну даними, шпигунський провід може отримати доступ до деяких даних ПК. Зокрема, пристрій, який Гровер назвав OMG, може записувати дані з клавіатури і відправляти їх хакеру. Таким чином, можна перехопити паролі користувача. При цьому зловмисник може знаходитися безпосередньо від жертви на великій відстані.

Фахівець відзначив, що візуально провід виглядає так само, як і звичайний зарядник для iPhone. У зв’язку з цим можна підкинути його жертві, і та не помітить каверзи. Гровер представив першу версію OMG ще в 2019 році, проте зараз він удосконалив свій винахід. Зокрема, інженеру вдалося створити модель не тільки для роз’єму Lightning, але і USB-C.