НБУ масово закриває обмінники по всій Україні: Гетманцев пояснив причини рішення

21 серпня Національний банк України (НБУ) оголосив про відкликання всіх діючих ліцензій двох відомих небанківських фінансових установ – ТОВ “Фінод” та ФК “Ріальто”. Прес-центр НБУ підтвердив цю подію.

Регуляторні дії проти ТОВ “Фінод” були викликані невиконанням приписів НБУ, зокрема, нездатністю усунути порушення, пов’язані зі своєчасним поданням документів. За даними “Інтерфакс-Україна”, “Фінод” є найбільшою фінансовою компанією України за доходами, отримавши за перше півріччя 2,1 млрд. грн. чистого прибутку. Її чистий прибуток досяг 61,96 млн грн. Компанія, яка спеціалізується на обміні валют, працює через мережу з приблизно 400 пунктів обміну, розкиданих по всій Україні.

Натомість ФК “Ріальто” зіткнулася з відкликанням ліцензії через сумнівну ділову репутацію як власника, так і самої установи. За перші шість місяців 2023 року компанія звітувала про дохід у розмірі 41,25 млн грн та чистий прибуток у розмірі 1,47 млн грн.

Данило Гетманцев, який очолює фінансовий комітет Верховної Ради, підкреслив, що ці рішення були насамперед реакцією на порушення валютного законодавства. “Деякі обмінники недооцінили зусилля НБУ щодо забезпечення дотримання законодавства та захисту прав громадян під час обміну валют. Цей крок слугує чітким попередженням, і я вважаю, що тепер цей сигнал пролунав голосно і чітко”, – зазначив він.

Варто зазначити, що раніше НБУ заявляв про стабілізацію ситуації з обміном купюр в іноземній валюті.