Китайські хакери дістались поштових скриньок урядовців США

Джейк Салліван, радник президента США з питань національної безпеки, заявив, що китайські хакери отримали доступ до несекретних даних, проникнувши в електронні поштові скриньки членів американської адміністрації. Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN.

Він пояснив: “У цьому випадку злом торкнувся хмарної системи Microsoft. Хакерам вдалося проникнути в цю систему, що згодом дозволило їм отримати доступ до несекретних електронних поштових скриньок співробітників уряду США”.

Салліван підкреслив, що хакерам вдалося отримати доступ лише до незасекречених даних.

Він також повідомив, що це кібервторгнення було ідентифіковано урядом США.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що китайським кіберзлочинцям вдалося зламати електронну поштову скриньку міністра торгівлі США Джини Раймондо. Офіційне джерело в США стверджувало, що китайські кібершпигуни скористалися лазівкою в хмарному сервісі Microsoft, щоб проникнути в електронні поштові скриньки Міністерства торгівлі та Державного департаменту, в тому числі і в електронну скриньку міністра торгівлі.