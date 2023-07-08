Найкращі хмарні платформи: порівнюємо 5 провідних сервісів для зберігання даних

Хмарні платформи стали невід’ємною частиною нашого сучасного цифрового світу. Це зручний, доступний та безпечний спосіб зберігання даних. Розповідаємо, які хмарні платформи кращі на сьогодні, розглянемо п’ять провідних сховищ, їх переваги та особливості.

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) — це один з найбільших та найпопулярніших хмарних платформ у світі. Ця платформа пропонує широкий спектр послуг, включаючи зберігання даних, обчислення, бази даних, мережі та багато іншого. Серед переваг варто зазначити:

можливість масштабування;

надійність;

широкий асортимент інструментів для розробки та управління додатками.

Завдяки гнучким планам тарифів, AWS підходить для різних бізнес-потреб.

Microsoft Azure

Microsoft Azure — цеце хмарна платформа від Microsoft, яка надає широкий спектр послуг для зберігання, обчислення, аналітики та інтеграції даних. Azure має міцну інтеграцію з екосистемою Microsoft, що полегшує розробку та управління додатками. Вона пропонує різноманітні інструменти та служби, такі як штучний інтелект та блокчейн.

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP) – це хмарна платформа від Google, яка пропонує широкий спектр послуг для зберігання, обчислення, аналітики та розробки. GCP володіє масштабованою інфраструктурою та потужними інструментами для розробки та управління додатками. Вона також має вбудовану підтримку для інструментів штучного інтелекту та машинного навчання.

IBM Cloud

IBM Cloud – це хмарна платформа, розроблена компанією IBM, яка надає широкий спектр послуг для зберігання, обчислення, баз даних, аналітики та блокчейну. Вона спеціалізується на рішеннях для високопродуктивного та безпечного бізнесу. IBM Cloud пропонує широкий вибір інструментів та сервісів, що задовольняють потреби різних індустрій.

Oracle Cloud

Oracle Cloud – це хмарна платформа, розроблена компанією Oracle, яка надає послуги зі зберігання, обчислення, баз даних, аналітики та інтеграції. Вона пропонує різноманітні інструменти та сервіси, спрямовані на високопродуктивність та безпеку даних. Oracle Cloud відома своєю ефективністю та надійністю у веденні бізнесу.

Загалом існує безліч хмарних платформ, і вибір найкращого сервісу залежить від ваших потреб, бюджету та вимог до безпеки даних. AWS, Azure, GCP, IBM Cloud та Oracle Cloud є п’ятьма провідними хмарними платформами, які варто розглянути при пошуку найкращого рішення для вашого бізнесу, крім того, є й інші варіанти. Але наша вам порада, обирайте всесвітньо відомі та популярні платформи, навіть якщо за користування доведеться платити трохи більше. Річ у тім, що у випадку якихось труднощів можна розраховувати на розв’язання тих чи інших проблем.

Варто зазначити, що всі вище перечислені сервіси є досить надійними та з хорошою репутацією. До того ж вони постійно розвиваються та пропонують широкий спектр послуг. Тож для початку варто визначитися, які функції вам потрібні, і вже орієнтуючись на них, обрати кращу хмарну платформу.