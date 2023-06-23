Жінка розкрила зраду чоловіка завдяки нічному кошмару

Жителька Таїланду на ім’я Суніса дізналася про зраду чоловіка завдяки моторошному сну. Про це повідомляє The Thaiger.

У нічному кошмарі жінка побачила чоловіка з відрубаною головою. Суніса не надала сну великого значення. Однак одного дня вона згадала про нічний жах, коли не змогла додзвонитися до чоловіка, який поїхав на роботу. Чоловік не виходив на зв’язок і тоді стурбована жінка зв’язалася з його колегою. Він заявив, що чоловік Суніс не з’являвся на роботі.

Увечері жінка вирушила на пошуки чоловіка і врешті-решт знайшла його машину, припарковану біля готелю. Суніса дзвонила чоловікові, поки він не вийшов з номера. Там жінка виявила коханку чоловіка та розкрила його зраду. За словами коханки, вона не знала, що чоловік одружений, незважаючи на те, що на його автомобілі була наклейка з написом “місце дружини”.

Суніса зізнається, що це не перша зрада чоловіка. У минулому жінка знайшла у телефоні чоловіка листування з коханкою, проте вибачила його. Але коли Суніса дізналася про другу зраду, вона все ж таки вирішила подати на розлучення, а також зажадала компенсацію у розмірі 50 тисяч бат (52 тисячі гривень).

У відповідь чоловік подав позов до Суніси. Крім цього, його коханка звинуватила жінку в кіберзлочинах і вимагала відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч бат (54 тисячі гроивень). Суніса також висунула звинувачення проти коханки чоловіка. Вона планує домогтися справедливості та відшкодування збитків, завданих їй чоловіком-зрадником та його коханкою.