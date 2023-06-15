Найбільш топові смартфони, які можна купити у 2023 році

Ця публікація спеціально для тих, хто хоче собі крутий смартфон та сумнівається у виборі. Ми підібрали для вас найтоповіші апарати від Apple, Samsung, Xiaomi та Huawei. Дані бренди можна вважати лідерами у виробництві смартфонів. За фактом краще на цій планеті серед мобільних гаджетів бути не може.

Apple iPhone 14 Pro

Новинка 2022 року із дуже крутими технічними характеристиками. Це потужний новітній процесор Apple A16 Bionic та 6 гігабайт оперативної пам’яті. Апарат виконаний із нержавіючої сталі хірургічного класу з дуже міцним керамічним екраном. Камера на 48 мегапікселів, аналогів якої практично немає у світі. Зображення та відео обробляються за технологією штучного інтелекту. Функція екстреного супутникового зв’язку. Можливість зйомки відео у 4K – цей смартфон іноді навіть використовують режисери для зйомок якихось моментів у фільмах. Підтримка 5G і всіх найсучасніших функцій, які можуть бути тільки в смартфоні.

iPhone 14 Pro чудовий у всьому. Можна вибрати модель з об’ємом пам’яті 128, 256, 512 Гб або 1 Тб. А сучасна iOS 16 (а незабаром і iOS 17) так взагалі вважається найкращою операційною системою у світі. Це вам не Android, який часто “глючить” – в iOS працює все чітко та без збоїв. Пам’ятайте, що iPhone є орієнтиром інших брендів.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Для тих, кому iPhone з якихось причин не подобається, завжди є альтернатива відомого корейському бренду. Величезний 6.8” якісний дисплей, блок камер з основним сенсором на 200 мегапікселів, передові технології обробки зображень. В основі смартфона лежить потужний процесор Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen на 8 ядер, а на вибір дається 8 або 12 гігабайт оперативної пам’яті.

З особливостей Samsung Galaxy S23 Ultra підтримує розумний стілус S-pen. З його допомогою можна грати, малювати та працювати зручніше, ніж класичними тапами по екрану. Модель також має слот на 2 СІМ-картки та підтримку віртуальної eSIM. Користувачі відзначають дуже високу якість фото та відео, зняте на смартфон. На вибір надається 512 ГБ, 256 ГБ або 1 ТБ постійної пам’яті. Слоту для картки пам’яті на цьому смартфоні немає.

Пристрій підтримує останню версію Android. Потужні характеристики дозволяють використовувати цей апарат без будь-яких труднощів, лагів чи помилок. Багатозадачність Galaxy S23 Ultra на висоті!

Samsung Galaxy Z Fold4

Пам’ятаєте телефони-розкладачки, які були такі популярні в «нульові»? Якийсь час про такий формат нічого не було відомо, але тут з’явився Galaxy Z Fold, який легким рухом руки перетворюється зі смартфона на планшет.

Хто б, що не говорив про смартфон з розкладним екраном, кількість «розкриттів» обмежена і екран може деформуватися, але у цієї моделі дуже хороші відгуки. Не будемо тут розписувати технічні характеристики пристрою – вони топові, та й моделей таких на ринку з розкладним дисплеєм не так вже й багато.

Xiaomi 12S Ultra

З американцями та корейцями розібралися, подивимося на дуже якісних китайців, які за своїми параметрами практично не поступаються лідерам ринку, а в чомусь навіть перевершують. Ця модель має величезний 6.73” дисплей і досить незвичайну задню частину, через яку цей смартфон можна сміливо назвати «камерофон». На тильній частині насправді 3 камери, основна на 50 мегапікселів. В основі процесор Qualcomm Snapdragon 8 plus, дуже потужний кристал, який тягне всі сучасні ігри та програми. На вибір дається 8 чи 12 гігабайт оперативної пам’яті. Також є версія на 256 та 512 гігабайт постійної пам’яті.

Цей смартфон коштує набагато дешевше, ніж вищеописані. Користувачі відзначають дуже якісні фото та відео, а також швидкодію смартфону. У цьому плані Xiaomi красені – змогли зробити топовий апарат, який мало чим поступається конкурентам, а коштує дешевше. Апарат працює на Android 13 із фірмовою прошивкою від Xiaomi, яку полюбили користувачі.

Xiaomi 13 Pro

Ще один флагман від Xiaomi із більш звичним класичним дизайном. Той самий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 або 8 гігабайт оперативної пам’яті. Накопичувач на вибір – 128, 256, 512 гігабайт. Основна камера на 50 Мп, фронтальна на 32 – селфі виходять карколомними за якістю. Багато користувачів у відгуках пишуть про те, що перейшли на Xiaomi з iPhone!

Пристрій «літає» – все швидко. Жодних зависань і зволікань. Хороша камера, відмінні фото та відео навіть при низькому освітленні.

HUAWEI P60 Pro

Куди ж без новинок від відомого китайського бренду HUAWEI, який створив власну операційну систему Harmony OS, яка в чомусь навіть краща за iOS та Android і сумісна з останнім. Ця модель базується на тому ж процесорі Snapdragon 8+ Gen 1, має 8 і 12 (опціонально) оперативної пам’яті. Накопичувач – на вибір 256 або 512 гігабайт. Апарат дуже якісний, всі параметри на висоті, зображення та відео – можна сказати, одні з найкращих. Основна камера на 48 Мп.

До речі, власна ОС дуже хороша – існує навіть фан-клуб смартфонів HUAWEI, багатьом подобаються інноваційні розробки китайського бренду.