Motorola представила телевізор із підтримкою мільярда кольорів

Бренд Motorola представив в Індії нові телевізори середнього цінового сегмента Envision X. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Нова модель включає дві версії – з екраном діагоналлю 55 і 65 дюймів відповідно. У кожному випадку використовується QLED-матриця із підтримкою стандартів Quantum-Glow та Dolby Vision. Заявлено охоплення широкої колірної гами, що включає 1,07 млрд кольорів.

Envision X працює під управлінням платформи Google TV, яка є адаптованою для телевізорів версією Android. За продуктивність відповідають якийсь чотириядерний процесор MediaTek та 2 ГБ оперативної пам’яті.

Обидві новинки надійдуть у продаж в Індії 7 червня 2023 року. Відомо, що 55-дюймова версія Envision X продаватиметься за 60 тис. індійських рупій (приблизно 24 тис. гривень за курсом на 5 червня 2023 року).