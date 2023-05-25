Как разблокировать смартфон, если забыли PIN-код: 5 действенных способов

Забыть установленный пароль к своему смартфону. Что может быть ужаснее. Но не спешите расстраиваться или бежать в сервис. Предлагаем 5 эффективных способов восстановить доступ к смартфону за несколько минут.

Учетная запись Google

На старых версиях Android, ниже 5,0, восстановить пароль можно, если смартфон подключается к беспроводному интернету. После подключения к Wi-Fi при вводе пароля или графического ключа необходимо пять раз внести неправильную комбинацию, после чего должна появиться надпись “Забыли пароль”.

Нужно выбрать этот пункт, вам предложат внести пароль и логин аккаунта Google, привязанный к гаджету. Далее нужно следовать инструкциям на экране, в результате можно будет установить новый пароль.

Приложение Smart Lock

С помощью этого приложения можно разблокировать смартфон тремя способами:

Безопасные места. К гаджету через Bluetooth подключается “Знакомый” аппарат, таким образом можно разблокировать телефон. Безопасное место. Когда на телефоне включен GPS, человека направят в точку, которая определена как дом. Если место сойдет с заданным, телефон разблокируется. Распознавание лиц. При определении владельца телефон разблокируется после сравнения лиц с фотоснимком, сохраненным в телефоне и лицо, которое увидела камера.

Найти мое устройство

Сервис Google Find for my device нужно с любого устройства зайти в Equipment management и зайти в свой аккаунт Затем выбирается нужная надпись и нажимается “Блокировать”. Затем введите новый пароль и подтвердите его. Тогда вы можете разблокировать телефон с помощью нового пароля.

Батарея

Сбросить пароль можно с помощью аккумулятора. Дождитесь, когда телефон разрядится до 10% заряда. Тогда на экране появится предупредительное окно. С него нужно зайти в раздел “Состояние батареи” и нажать кнопку “Назад”, чтобы выйти в “Меню настроек”. В пункте “Безопасность” можно отключить пароль.

Заводские настройки

После активации этого способа вы потеряете всю информацию, сохраненную на смартфоне. То есть, это крайний способ.

На 15 секунд зажимают кнопку питания и увеличение или уменьшение громкости, или “Домой” + питание +уменьшение/увеличение громкости.

В совете успешных манипуляций появится окно управления телефоном. Необходимо выбрать Recovery с помощью кнопки громкости и подтвердить свой выбор кнопкой питания.