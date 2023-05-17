Українцям пояснили, чому флешка не замінить жорсткий диск

Об’єми сучасних флешок наближаються до обсягів жорстких дисків. Збільшилася швидкість, особливо якщо накопичувач підтримує стандарт USB 3.0 і вище. Здавалося б, не потрібно модернізувати ПК, додаючи більше постійної пам’яті, адже можна використовувати флешку. Так можна. Але це не означає, що такий спосіб буде добрим. На те є як мінімум дві причини.

Справа в тому, що портативний USB-накопичувач не призначений для зберігання файлів на тривалий термін. Також флешка не підійде для постійної роботи. Так, вона може працювати, підключеної до ПК і роками, а може пропрацювати всього 1 день – тут як пощастить. Багато залежить від виробника – чим відоміший бренд, тим кращий пристрій. Насправді бувало, що флешка переставала працювати без видимих ​​причин навіть після 5 хвилин роботи з нею.

Флешка призначена перш за все для перенесення даних, але багато користувачів використовують її в ролі резервної копії важливих документів, що теж не так. Були ситуації, коли інформація на накопичувачі губилася без будь-яких причин. Записали дані, а за тиждень пристрій вимагав форматування.

Дані на флешці записуються всередині мікророзділів мікросхем у вигляді електричного заряду. На його збереження впливають різні чинники — від температури експлуатації до статичної електрики. Траплялися випадки, коли при підключенні флешки до ПК або при включенні ПК з вставленою флешкою ​​накопичувач виходив з ладу через стрибок напруги.

Ремонт та відновлення даних із флешки не завжди можливий, а якщо і можливий, то коштує не дешево. Саме з цієї причини флешка не є хорошим способом для зберігання файлів або постійної роботи з комп’ютером.

Друга причина, через яку не варто перетворювати флешку на жорсткий диск, — швидкість. Вона точно буде нижчою, ніж вбудований SSD-накопичувач, але може бути вищим за швидкісні характеристики класичного HDD. Але знову ж таки, не завжди – при постійній роботі з флешкою ​​вона нагрівається і може працювати повільно.

Не варто забувати, що кожен накопичувач, який використовує flash-пам’ять, має ресурс циклів запису. Згодом осередки мікросхеми втрачають свої властивості накопичувати заряд, флешка починає гальмувати та працювати з помилками. Ресурс будь-якого USB-накопичувача буде набагато меншим, ніж у твердотільного SSD.

Будь-якою flash-пам’яттю керує розумний контролер, який є своєрідним мостом між пам’яттю та комп’ютером.

Тільки всередині флешки контролер буде дуже примітивним, що своєю чергою сильно впливає на ресурс пам’яті. У твердотільному SSD-накопичувачі контролер більш просунутий. Наприклад, SSD має функцію очищення сміття TRIM. Ця опція дозволяє не турбувати осередки пам’яті, якщо вони не несуть корисного навантаження. У флешках така опція, як правило, відсутня, що призводить до більш швидкого зносу мікросхем пам’яті.

Висновок

Використання USB-накопичувача при постійній роботі може призвести до втрати даних, так і до виходу з ладу самої флешки.