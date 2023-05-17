Огляд Sony INZONE H9 – справжня робоча конячка для геймера

INZONE H9 – одна з трьох нових ігрових гарнітур від Sony, які є частиною наступу компанії на ширший простір ігрових аксесуарів. Вона є “старшим братом” нової серії гарнітур і пропонує безліч функцій, покликаних привабити геймерів. Завдяки вражаючому часу автономної роботи, посиленим басам та надійному активному шумозаглушенню (ANC) цю гарнітуру можна полюбити, проте треба буде звикнути до її об’ємної конструкції, яка є трохи більшою, ніж у звичайних навушників для музики.

Sony Inzone H9 – це автономна гарнітура, яка підключається до ПК або PlayStation 5 за допомогою USB-ключа (флешки) розміром близько 5 см. Навушники працюють прямо з коробки, або ви можете скористатися офіційним мобільним додатком Sony 360 Spatial Sound Personalizer, щоб створити аудіопрофіль, призначений саме для ваших вух. Ця програма фотографує ваші вуха, а після підключення до програми Inzone для ПК дозволяє гарнітурі “стріляти” звуком безпосередньо у ваші вушні раковини, виходячи з розміру і форми ваших вух.

З практичної точки зору, важко сказати, чи покращив цей процес наші враження від прослуховування звуку. Це, безумовно, весело, і в теорії, забезпечує краще та більш персоналізоване звукове спрямування звуку, але важко сказати, який вплив це насправді мало.

Набагато практичнішим виявилося занурення в налаштування гарнітури через хаб Inzone на ПК. Багато з цих налаштувань також доступні на самій PS5 і допоможуть вам контролювати аудіосередовище.

Після всіх налаштувань ви можете перемкнути перемикач на USB-ключі на “ПК” або “PS5” (єдині підтримувані пристрої) і почати свої аудіопригоди. Гарнітура Inzone H9 швидко розпізнається як на консолі, так і на ПК, а режими гри та чату доступні для вибору відразу.

Sony INZONE H 9 : комфорт і дизайн

Sony INZONE H9 – це добре продумана гарнітура, яка ідеально поєднується з холодним білим кольором консолі PS5, але вона досить громіздка і може бути не зовсім комфортною у випадку, якщо у вас маленька голова. Проте у більшості випадків аксесуар можна доволі точно налаштувати.

Ще одна особливість, яку потрібно врахувати, – це те, що штанга мікрофона не знімається. Він легко відкидається вниз, коли вам це потрібно – і під час використання він чіткий і збалансований з мінімальним потріскуванням – але ви не можете його зняти взагалі.

Sony INZONE H 9 : 3D-аудіо та відтворення басів

ANC можна ввімкнути в трьох ступенях – ніякого, трохи або багато, залежно від ваших уподобань. Перемикатися між цими режимами легко за допомогою зручних кнопок на гарнітурі, і кожен режим має свої переваги. Якщо ви не граєте в людному місці, навряд чи вам знадобиться ANC – просто вимкніть цей режим і насолоджуйтеся грою в тиші. Якщо ви живете з галасливими людьми або вам доводиться боротися із зовнішнім шумом, найвищий рівень ANC, швидше за все, стане в нагоді – він блокує переважну більшість навколишніх звуків (чиїсь дзвінки знизу, стукіт дощу у вікно, зовнішню музику та гамір натовпу). Він пропускає більш гучні та близькі крики, але приглушує навіть ці шуми до вражаючого ступеня.

У примусовій тиші з ANC ви зможете краще оцінити нюанси і чистоту звуку гарнітури.

Під час гри на PlayStation 5 або ПК гарнітура Inzone H9 формує для вас віртуальний 3D-аудіоландшафт, в якому кожен звук – автомобільні сигнали, постріли, вибухи, музика – існує в шарах цього царства. Якщо ваш персонаж дивиться вперед у такій грі, як Cyberpunk 2077, ви перебуваєте в центрі цього звукового ландшафту, відчуваючи звуки з усіх боків. Позаду вас стріляє пістолет, і спрямований звук відтворює цей шум на задній панелі гарнітури. Хтось, хто розмовляє поруч з вами, буде реалістично звучати з лівого або правого боку.

Це і є мета 3D-аудіо – створити захоплюючий, живий світ, який відтворює реальність почутих звуків у реальному житті. У Cyberpunk 2077 це може означати уникнення ворожого вогню, тому що ви чітко знаєте, звідки лунає постріл. У Assassin’s Creed Valhalla це може означати, що ви чуєте скорботну і розкішну музику гри, яка коливається і проноситься по звуковому ландшафту, переносячи вас з однієї локації в іншу.

Sony INZONE H9 чудово розділяє ці звуки, створюючи багатошаровий аудіоландшафт, в якому ви можете мандрувати, і додаючи шарів реалізму до вашого світу. Звуки чіткі та різкі, кожен з них чітко окреслений і підкріплений гучним басом.

Постріли в H9 раптові і шокуючі; гучні і пронизливі. У цих звуках немає хрускоту або скиглення, і вони розбивають звукову картину пронизливими ударами. І навпаки, кроки м’які і тихі, створюючи дивне, тривожне відчуття, коли вони проходять позаду і поруч з вами. Реалістичність звуку іноді просто вражає, аж до того, що шуми, які передаються через навушники, змушують вас реагувати на них як у реальному світі.

Тим не менш, продуктивність гарнітури залежить від чистоти звуку самих ігор, щоб функціонувати оптимально. Наприклад, Cyberpunk 2077 працював фантастично – кожен звук був чітко визначений завдяки мінімалістичному звуковому ландшафту і цифровим техно-бітам.

У Assassin’s Creed Valhalla звук був трохи каламутнішим і його було важче розрізнити, оскільки кожен звук існував в різних шарах – розмашиста оркестрова музика, звуки навколишнього середовища, голоси персонажів, хрюкання і розмахування зброєю поєднувалися разом, створюючи переповнений і складний для розбору звуковий ландшафт. Згідно з повідомленнями на Reddit, це поширена скарга на гру і, швидше за все, не є наслідком використання H9 – але це нагадування про те, що не всі ігри максимально використовують 3D-звук або мають візуальну чіткість, щоб звучати чітко і ясно під час використання гарнітури.

Тим не менш, навіть не маючи під рукою PS5, ви можете відчути потужність гарнітури Inzone H9 за допомогою аудіодоріжок з посиленими басами і пісень, створених з урахуванням 3D-звуку. При відтворенні музики через гарнітуру баси настільки сильні, що вібрують всередині гарнітури. Звук глибокий і насичений, він підсилює глибину і ритм пісень, а також аудіозанурення.

Sony INZONE H 9 : час автономної роботи та зарядка

Окрім власне звучання гарнітури, Sony INZONE H9 досягла успіху і в інших сферах. Наприклад, H9 має абсолютно феноменальну батарею – на практиці її вистачить приблизно на два повних тижні при щоденному використанні (близько 4-5 годин на день). Ми тестували гарнітуру переважно в гібридному режимі, для прослуховування музики з посиленими басами, а також для ігор на ПК і PlayStation 5. Після десятків годин використання можна зробити висновок, що ця гарнітура – робоча конячка.

Хоча важко відстежити точну кількість використаних годин, ми б оцінили, що батареї вистачило приблизно на 35-40 годин при активному використанні. За даними Sony, без використання ANC батарея пропрацює 32 години, і це більш ніж точно. Насправді, H9 перевершили ці очікування.

У вас не повинно виникнути жодних проблем із підтриманням гарнітури в зарядженому стані – особливо враховуючи, що повна зарядка відбувається всього за 3 години. Враховуючи, що цього вистачить на довгі дні прослуховування звуку, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви шукаєте довготривалу продуктивність, Sony Inzone H9 безумовно дасть вам її.

Остаточний вердикт

Гарнітура Sony INZONE H9 має вражаючий звуковий профіль, який підносить музику і робить ігрові сесії більш динамічними, живими та легкими для навігації. Висока якість 3D-аудіо – благословення для тих, хто цінує точність спрямованості в іграх, і допомагає створювати насичені та захоплюючі звукові пейзажі.

Завдяки потужним басам і здатності створювати чітко окреслені 3D-звукові ландшафти, гарнітура H9 Inzone є міцним і надійним супутником для тих, хто прагне справжнього занурення у світ гри.