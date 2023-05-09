Відома дата виходу найпотужнішого смартфона за версією AnTuTu

Останній витік натякає на дату виходу найпотужнішого смартфона у світі (за версією AnTuTu) – серії iQOO Neo 8, з моделлю Pro з потужним процесором MediaTek Dimensity 9200+!

Серія iQOO Neo 8 дебютує у другій половині травня 2023 року.

Колекція буде представлена двома моделями смартфонів.

Про-версія, iQOO Neo 8 Pro, буде оснащена процесором Dimensity 9200+.

Виробник готується до запуску серії iQOO Neo 8

Інформація про цей запуск циркулювала вже деякий час. У галузевих колах говорили про цей місяць, але конкретна дата не була відома до цього часу.

Згідно з останнім витоком, запуск відбудеться 23 травня 2023 року, а це означає, що часу залишилося не так багато. Однак до цього повинен відбутися запуск MediaTek Dimensity 9200+, який буде в основі iQOO Neo 8 Pro.

Цей процесор був протестований двома ключовими бенчмарками продуктивності, Geekbench і AnTuTu. Його навіть порівнювали з найпотужнішим чіпом конкурентів – Snapdragon 8 Gen 2.

Хоча інформація про технічні характеристики Pro-версії обмежена, базову модель – iQOO Neo 8 – вже вдалося наблизити завдяки отриманій сертифікації.

Варто згадати її процесор – Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K та камеру Sony IMX766V, тоді як про решту компонентів ми розповімо ближче у спеціальному пості, підготовленому з цієї нагоди.