Відома дата виходу найпотужнішого смартфона за версією AnTuTu

Останній витік натякає на дату виходу найпотужнішого смартфона у світі (за версією AnTuTu) – серії iQOO Neo 8, з моделлю Pro з потужним процесором MediaTek Dimensity 9200+!
- Серія iQOO Neo 8 дебютує у другій половині травня 2023 року.
- Колекція буде представлена двома моделями смартфонів.
- Про-версія, iQOO Neo 8 Pro, буде оснащена процесором Dimensity 9200+.
Виробник готується до запуску серії iQOO Neo 8
Інформація про цей запуск циркулювала вже деякий час. У галузевих колах говорили про цей місяць, але конкретна дата не була відома до цього часу.
Згідно з останнім витоком, запуск відбудеться 23 травня 2023 року, а це означає, що часу залишилося не так багато. Однак до цього повинен відбутися запуск MediaTek Dimensity 9200+, який буде в основі iQOO Neo 8 Pro.
Цей процесор був протестований двома ключовими бенчмарками продуктивності, Geekbench і AnTuTu. Його навіть порівнювали з найпотужнішим чіпом конкурентів – Snapdragon 8 Gen 2.
Хоча інформація про технічні характеристики Pro-версії обмежена, базову модель – iQOO Neo 8 – вже вдалося наблизити завдяки отриманій сертифікації.
Варто згадати її процесор – Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K та камеру Sony IMX766V, тоді як про решту компонентів ми розповімо ближче у спеціальному пості, підготовленому з цієї нагоди.
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