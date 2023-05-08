Фото запрошення Олени Зеленської на коронацію Карла ІІІ викликало суперечку в мережі

Фотографія запрошення дружини президента України Олени Зеленської на коронацію короля Карла ІІІ викликала суперечки через деталь на ній. У коментарях до посту Зеленської в Twitter низка користувачів соцмережі заявила, що слово «Україна» на посланні написано з друкарською помилкою.

Коментатори визнали, що в слові «Україна» (Ukraine) відсутня буква «р» (англійська r), через що назва країни виглядає як «Укаїна» (Ukaine). Вони вказали, що можлива помилка є як на конверті, так і на самому запрошенні. «Хіба “Україна” українською мовою — це “Укаїна”?», «Чорт забирай, вони неправильно написали “Україна” на запрошення… Вони пропустили букву “р”. Два рази. У мене немає слів», – обурилися користувачі.

Водночас низка інших коментаторів запевнила, що на конверті та запрошенні немає друкарської помилки. За їх словами, причина в тому, що текст нанесений староанглійським великим шрифтом, в якому літери «к» і «р» можуть зливатися та виглядати як одна. Ні, так виглядає старий англійський рукописний шрифт! Літери k та r з’єднані! А нагорі дві петельки, які вказують, що це дві літери», — йдеться в одному із коментарів.

Зеленська опублікувала фотографію запрошення на коронацію Карла ІІІ 7 травня. Дружина українського лідера висловилася про нього як про запрошення, яке вона пам’ятатиме завжди. Вона також заявила, що гості церемонії висловили підтримку Україні.