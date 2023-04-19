Украинцы могу самостоятельно повышать себе пенсию: как получить на 50% больше

Украинцы могут самостоятельно увеличить свою будущую пенсию на 50%. Правда, для этого им придется выйти на заслуженный отдых не в 60-т, а в 65 лет и 7 месяцев. Как обеспечить себе достойный доход на старость рассказали в Пенсионном фонде.

Получить более высокую пенсию украинцы могут по правилам, прописанным в статье 29 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании». Согласно ей пенсия украинца, добровольно продолжившего свою трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, ежемесячно будет увеличиваться на определенный процент:

за каждый месяц отсрочки пенсии до 5 лет – 0,5%;

за каждый месяц свыше 5 лет – 0,75%.

Проведя несложные расчеты, можно сделать вывод, что проработав дополнительные 5 лет и 7 месяцев пенсионер получит повышение в размере ровно 50%.

Таким образом, пенсионер, которому в 60 лет по формуле рассчитали пенсию в 5 тыс. грн, через 5 лет и 7 месяцев получит пенсию в сумме 7,5 тыс. грн. А если продолжит свою работу, его пенсия может возрасти и до 8 или 9 тыс. грн.

Как в Украине рассчитывают пенсию?

Украинским пенсионерам размер пенсии рассчитывают по специальной формуле:

среднюю зарплату за последние три года (сейчас это 12 156 грн) умножают на соотношение зарплаты гражданина к средней зарплате, на количество лет стажа и на 1%.

Полученная сумма – это так называемая «голая пенсия». Именно на нее украинцам ежегодно насчитывается индексация, которая в 2023 году составила почти 20%. В дополнение к пенсии по формуле большинство пенсионеров получают различные доплаты: за возраст, статус участника боевых действий, инвалидность, дополнительный стаж и т.д.

Стоит отметить, что многие украинские пенсионеры продолжают работать после 60 лет. Но не все делают это по собственной воле. Многим пенсионерам просто не удалось вписаться в новые требования к стажу, которые к тому же ежегодно увеличиваются на 12 месяцев. Сейчас на пенсию в 60-т могут выйти только граждане, отработавшие 30 и более лет. А до 2028 года, когда завершится реформирование пенсионной системы, минимальный стаж для 60-летних пенсионеров достигнет 35 лет.