Samsung Galaxy S24 Ultra отримає менше камер, але фотоможливості стануть крутішими

Останні три покоління топового Samsung Galaxy Ultra мають чотири камери, дві з яких пропонують функцію телеоб’єктиву з різним рівнем оптичного масштабування. Однак наступного року Samsung, мабуть, піде на скорочення і видалить одну з камер ззаду. Причому ми не втратимо різних рівнів масштабування.

За словами інсайдера Revegnus, Galaxy S24 Ultra отримає тільки один, абсолютно новий телеоб’єктив зі змінною оптикою, яка зможе плавно змінювати рівень масштабування між значеннями 3x і 10x. Нібито цей телеоб’єктив не буде обтяжений будь-якими компромісами, наприклад, у швидкості фокусування або загальної якості зображення.

Інсайдер також заявив, що S24 Ultra отримає основну камеру з рекордною світлосилою f/1.2, діафрагма також зможе механічно регулюватися аж до f/4.0. Базові моделі Galaxy S24 та S24+ матимуть 50-мегапіксельний сенсор Samsung GN3 на місці основної камери. Також на нас чекає повернення чіпсетів Exynos. Наступне покоління мобільних процесорів від Samsung отримає назву Exynos 2400 і вироблятиметься за 4-нанометровим техпроцесом.

Крім того, Revegnus відкрив першу інформацію про серію Galaxy S25, яку Samsung готує на 2025 рік. Там слід очікувати на розгортання двох різних 3-нм процесорів, а саме Exynos 2500 і Snapdragon 8 Gen 4, застарілий фотосенсор GN3 в базових версіях, і абсолютно нову матрицю на 200 МП з купою передових технологій у флагманському Galaxy S25 Ultra.

На даний момент передчасно передбачати, чи підтвердиться якийсь із перерахованих вище прогнозів, але було б дуже круто побачити плавний зум на Galaxy S24 Ultra.