Ілон Маск публічно наїхав на Apple: чим незадоволений мільярдер?

Tesla опублікувала щорічний фінансовий звіт – за другий квартал 2021 року виручка компанії досягла рекордних 1.14 мільярда доларів. У зв’язку з цим журналісти взяли інтерв’ю у її засновника, Ілона Маска. І розмова прийняла дуже цікавий оборот – мільярдер кілька разів дуже грубо відгукнувся про Apple. Причому зробив це публічно і не без частки глузування.





Перший раз це сталося, коли обговорювали рішення Ілона Маска відкрити фірмові зарядні станції Tesla Supercharging для електрокарів інших марок. Такий хід явно не сподобався багатьом власникам Tesla, адже більше автомобілів – більше черг. На це Маск пояснив, що компанія зацікавлена ​​в розвитку сталої енергетики. Мільярдер іронічно висловився: «Ми не хочемо створювати обгороджений сад і використовувати його для побиття конкурентів, як це роблять деякі компанії».

Щоб не виникло сумнівів, які саме компанії маються на увазі, Маск кашлянув і сказав – Apple. Глава Tesla кинув камінь в город закритої «яблучної» екосистеми iOS, всередині якої працюють тільки власні пристрої компанії і додатки, схвалені нею ж.

Але на цьому претензії Ілона Маска до Apple не закінчилися. В іншій частині розмови він звинуватив купертінівців в надмірному зловживанні кобальтом – Apple використовує цей метал у всіх своїх акумуляторах без винятку. Тоді як Tesla не вдається до кобальту в залізо-фосфатних батареях і майже виключає його в сплавах нікелю. Претензії до кобальту виникли не на порожньому місці, на найбільших родовищах в Африці видобуток цього металу здійснюється з порушенням прав людини і використанням незаконного дитячої праці.