iPhone 14 Pro: обзор айфона полгода спустя

14 поколение Айфона презентовали чуть больше полугода назад. Миллионы пользователей в восторге от новинки, а аналитики считают этот флагман самым востребованным. Но правда ли iPhone 14 Pro 128 Гб лучше своих предшественников и заслуживает стать вашим спутником. Разбираемся вместе.

Одна из самых запоминающихся особенностей – новое оформление выреза под камеру и FaceID, а также невероятно красивый Айфон в фиолетовом цвете. Но это только визуальные качества, на самом деле железо достаточно мощное. Apple умеют удивлять, чего только стоит улучшенный процессор, позволяющий экономить 20% заряда.

В чем Айфон 14 Про лучше своих предшественников

Из главных преимуществ iPhone 14 Pro стоит отметить следующее:

Увеличенное разрешение экрана с 2532 на 1170 пикселей до 2256 на 1179 пикселей. Диагональ экрана 6,1 дюйма, стекло Ceramic Shield.

Улучшенная пиковая яркость: стандартна до 1000 нит, пиковая в HDR – 1600 нит, раньше было 1200. При ярком солнце яркость может повышаться до 2000 нит.

Впервые с выхода iPhone 6S в iPhone 14 сменили разрешение сенсора камеры – с 12 до 48 Мп. Апертура уменьшилась с ƒ/1,5 до ƒ/1,78, а сенсор увеличился на 65%, а значит – света попадает больше.

Фронтальная камера – 12 Мп с апертурой ƒ/1,9. также есть автофокус. В целом качество фото существенно выросло.

Любители снимать видео оценят новый экшн-режим – улучшенная стабилизация при съемке в движении. Также доступен кинематографический режим, что позволяет записывать в 4К.

В Pro версии iPhone 14 новый процессор A16 Bionic. Чип выполнен по инновационной технологии, что позволяет на 20% сократить расходы энергии. Графических ядер – пять.

Это лишь ключевые отличия 14 Айфона в версии Про.

Также стоит обратить внимание на разные мелочи, например, в 14-й линейке появились новые датчики, как в смарт-часах от Apple. То есть в случае аварии смартфон сам вызовет службу спасения.

Еще одна характерная особенность – отсутствие слота для SIM-карты. Функция eSIM особенно понравится тем, кто часто бывает в других странах.

Операционная система на iPhone 14 Pro

Понятно, что новый Айфон работает на базе системы iOS 16. По сути ничего супер нового не добавилось. Из интересного стоит отметить:

новый экран блокировки с виджетами из-за чего поменялся принцип вызова уведомлений;

появилась возможность удалять сообщения в iMessage;

добавили вход в скрытые фото по Face IS.

В целом iPhone 14 Pro не стал чем-то супер инновационным, особенно, если вы владелец 13 Айфон. Но все же есть детали ради которых стоит купить iPhone 14 Pro. Речь идет о новом дизайне выреза, наличием функции Always On, позволяющей превратить Айфон в настольные часы. При этом расход зарядки минимальный. Особого внимания заслуживает улучшенная фронтальная камера.

Из минусов – Apple не добавила Type-C и не поработала над улучшением быстрой зарядки. С каждым годом компании все сложнее удивлять своих фанатов, но специалисты Apple уже работают над новым поколением Айфонов, они точно найдут чем удивить на следующей презентации продуктов.