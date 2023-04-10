Украинцу заставляют заплатить за газ 18 тыс. грн: кому грозят огромные суммы в платежках

В Украине за фальсификацию показателей газового счетчика можно получить штраф в несколько тысяч гривен. В частности, недавно Криничанский районный суд Днепропетровской области за такое нарушение обязал одного из местных жителей заплатить газораспределительной компании почти 18 тыс. грн. Причиной послужило обнаружение на счетчике механических повреждений, из-за которых он неправильно показывал количество потребленного газа.

Следы вмешательства в работу измерительного устройства коммунальщики обнаружили во время плановой проверки счетчика. Из-за выполненных со счетчиком операций он существенно преуменьшал показатели, а его владелец платил за газ значительно меньше, чем должен был. Так что газораспределительная компания «Днепропетровскгаз», клиентом которой является нарушитель, подала на него в суд.

Рассмотрев материалы дела №178/1960/22 Криничанский райсуд признал гражданина виновным в фальсификации показателей и приказал удовлетворить требования оператора газораспределительной системы. Таким образом мужчину обязали заплатить «Днепропткворгазу» 15419 грн за использованный, но не учтенный из-за неправильной работы счетчика, газ. Кроме того, на его плечи легли все расходы на судебный процесс в сумме 2481 грн.

Чтобы определить, сколько использованного потребителем газа не учел счетчик, коммунальщики его демонтировали и проверили. Демонтаж измерительного устройства был произведен в тот же день, когда работники газораспределительной компании обнаружили на нем механические повреждения. По факту демонтажа был составлен акт № 0320288941. Также коммунальщики составили отдельный акт № DP 005734 об обнаруженном нарушении (вмешательстве в работу измерительного устройства), которое владелец счетчика подписал без всяких возражений.

После проверки счетчика была выдана специальная справка о его непригодности №0250-111-22/76. Причем по документам измерительное устройство было непригодным с даты последней его проверки в сентябре 2022 года. С этой же даты гражданину начислили доплату за «украденный» газ. Хотя фактически счетчик мог быть поврежден значительно позже, но доказать это нарушителю не удастся. Теперь он заплатит за газ даже больше, чем пришлось бы, если бы он не «скручивал» показатели счетчика.