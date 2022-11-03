Трьом знакам зодіаку у листопаді не пощастить: на них чекає фінансовий крах

Листопад 20222 року принесе трьом зодіакальним знакам величезні фінансові проблеми. Причиною нестачі грошей стануть неприємності на роботі, а також низка побутових проблем, які не вдасться залагодит без значних витрат.

За словами астрологів, фінансовий крах у листопаді загрожує Ракам, Левам та Рибам. Пік невезіння у них припаде на повномісяччя 8 листопада. В цей день представники всіх вищеперелічених знаків ризикують зробити фатальну помилку, яка дорого їм обійдеться.

Рак

Народжені під цим сузір’ям в листопаді стикнуться із серйозними труднощами на роботі. Вони «провалять» важливе завдання і потраплять в немилість до керівництва. Вся ця історія закінчиться нічим іншим, як зниженням зарплатні. Через це Ракам доведеться навчитися економити та обмежувати себе ледь не у всьому. Однак якщо представники знаку зроблять зі своєї помилки правильні висновки, вже взимку все налагодиться. Репутацію на роботі вдасться відновити, а заробляти Раки будуть ще більше, ніж раніше.

Лев

На Левів у листопаді чекає подія, яка зруйнує всі їх плани і змусить попрощатися з кругленькою сумою грошей. Щоб виплутатися із ситуації, в яку потрапили, Леви можуть навіть взяти гроші в борг. Проблеми надокучатимуть Левам і на роботі. Ретроградний Марс у Близнюках зробить їх розгубленими. В результаті представники знаку зроблять помилку у важливих документах і будуть змушені сплатити великий штраф.

Риби

Внаслідок своєї мрійливості та задумливості Риби втратять значну суму грошей. Цілком можливо, що в цій справі будуть замішані шахраї, які обведуть наївних Риб навкруг пальця. Та найгірше, що представники знаку відмовляться визнати свою неуважність і у всьому будуть звинувачувати інших. Риби не зроблять вірних висновків з цієї ситуації, а тому можуть згодом знову стати жертвами зловмисників. Причому наступного разу вони втратять ще більше грошей і можуть опинитися зовсім «на мілині».