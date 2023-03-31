В Украине подорожал один из самых важных продуктов: какая новая цена

В Украине за последний месяц существенно подорожал хлеб. На 30 марта ржаной хлеб под брендом «Украинский Столичный» продают по 38,08 грн за буханку. Хотя еще в феврале его средняя цена составляла 36,28 грн, то есть почти на 2 грн меньше.

О росте цен на главный продукт сообщили на сайте «Минфин». По данным ресурса в супермаркетах Украины буханка «Украинского Столичного» весом 950 граммов стоит:

Ашан – 37,9 грн;

Novus – 38,25 грн.

Подорожал и пшеничный хлеб марки «Царь Хлеб». Нарезанная буханка весом 600 граммов еще в феврале стоила 32,96 грн. А сейчас, в конце марта, его продают в среднем по 35,93 грн. Лишь за месяц цена выросла на 3 грн, а это почти 10%.

Подорожал не только хлеб

По данным Государственного управления статистики, в Украине за последний год подорожал целый ряд продуктов. В среднем стоимость продуктовой корзины рядового украинца увеличилась на 31,5%. И хлеб здесь далеко не на первом месте. С другими продуктами ситуация куда хуже:

яйца – подорожали на 80,3%;

фрукты – на 74,9%;

рыба и рыбные продукты – на 44,1%;

овощи – на 36,2%;

сахар – на 32,5%;

макароны – на 25,8%;

масло – на 24%;

мясо и мясные продукты – на 23,2%;

твердый и домашний сыр – на 23%;

хлеб и хлебобулочные изделия – на 19,3%;

молоко – на 17,4%.

масло подсолнечное – на 14,1%.

Также эксперты ожидают, что перед Пасхой ощутимо поднимутся цены на свинину и говядину. Стоимость этих видов мяса увеличится еще и из-за удорожания кормов, на которое производители жаловались еще в начале февраля.

Тем временем пик цен на овощи уже почти позади. С потеплением их стоимость будет только снижаться. Исключением станут лишь те виды овощей, которые Украина преимущественно импортирует из Турции, например болгарский перец. Ведь из-за недавних землетрясений Турция ограничила объемы экспорта своей продукции за границу.