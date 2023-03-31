В Україні подорожчав один з найважливіших продуктів: яка нова ціна

В Україні за останній місяць суттєво здорожчав хліб. Станом на 30 березня житній хліб під брендом «Український Столичний» продають по 38,08 грн за буханець. Хоча ще в лютому його середня ціна становила 36,28 грн, тобто майже на 2 грн менше.

Про ріст цін на головний продукт повідомили на сайті «Мінфіну». За даними ресурсу в супермаркетах України буханець «Українського Столичного» вагою 950 грамів коштує:

Ашан – 37,9 грн;

Novus – 38,25 грн.

Подорожчав і пшеничний хліб марки «Цар Хліб». Нарізаний буханець вагою 600 грамів ще в лютому коштував 32,96 грн. А зараз, наприкінці березня його продають в середньому по 35,93 грн. Лише за місяць ціна зросла аж на 3 грн, а це майже 10%.

Здорожчав не лише хліб

За даними Державного управління статистики, в Україні за останній рік подорожчала ціла низка продуктів. В середньому ціна на продуктовий кошик пересічного українця збільшилася на 31,5%. І хліб тут далеко не на першому місці. З іншими продуктами ситуація куди гірша:

яйця – подорожчали на 80,3%;

фрукти – на 74,9%;

риба та рибні продукти – на 44,1%;

овочі – на 36,2%;

цукор – на 32,5%;

макарони – на 25,8%;

масло – на 24%;

м’ясо та м’ясні продукти – на 23,2%;

твердий та домашній сир – на 23%;

хліб та хлібобулочні вироби – на 19,3%;

молоко – на 17,4%.

олія соняшникова – на 14,1%.

Також експерти очікують, що перед Великднем відчутно зростуть ціни на свинину та гов’ядину. Вартість цих видів м’яса збільшиться ще й через здорожчання кормів, на яке виробники скаржилися ще на початку лютого.

Натомість пік цін на овочі вже майже позаду. Із потеплінням їх вартість буде лише знижуватися. Винятком стануть лише ти види овочів, які Україні переважно імпортує з Туреччини, наприклад болгарський перець. Адже через низку землетрусів Туреччина обмежила обсяги експорту своєї продукції за кордон.