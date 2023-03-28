Огляд Terra Nil – відновлюємо природу, а разом з нею і надію на майбутнє

На початку перед вами немає нічого, окрім потрісканої коричневої землі. Цей ландшафт токсичного ґрунту та пересохлих русел річок вам належить відновити в Terra Nil. Але, здавалося б, важке завдання полегшується для гравців – все, що вам потрібно зробити, це розмістити вітряк на кам’яній поверхні, де він буде забезпечувати машини електроенергією. Скрубер та іригатор токсинів мають вирішальне значення, незалежно від того, чи ви відновлюєте континентальну зону, полярну зону або шматок тропічного лісу. Скрубер очищає простір навколо, готуючи його до зародження нового життя; зрошувач забезпечує необхідну вологу, щоб запустити цей процес, принаймні до того часу, поки ви не отримаєте інструменти, щоб викликати дощ.

Збирач поліпів, вивантажений у море, виростить чудовий кораловий риф, який буде наповнений ракоподібними, молюсками та всім, що має мушлю, а атомні реактори, які легко переробляються, дають тепло та електроенергію в регіони, де вітряки не можуть впоратися з цією роботою. Переробка відходів є ще однією важливою частиною процесу, так само як і відновлення місцевої фауни. Щойно ви відновили природу в регіоні, настає час від’їзду, а це означає, що ви маєте прибрати за собою. Кожна деталь техніки, яку ви залишили, має бути зібрана, перш ніж її перероблять на дирижабль, на якому ви врешті-решт відлітаєте. Ви їдете зі знанням того, що взаємодія між місцевою фауною і флорою збереже регіон живим, без подальшого втручання людини.

Це зіставлення лежить в основі Terra Nil – гра змусить вас відчувати себе майже богоподібним щоразу, коли ви бачите, як знову з’являються дерева і ваші перші ведмеді торують шлях з лісу, але в кінці кожної місії ви виконали свою роботу і більше не потрібні.

Гра здебільшого присвячена тактичному розміщенню будівель, але вона більше схожа на головоломку, ніж на звичайний містобудівник. Розміщуючи кожну машину, ви повинні переконатися, що вона може відновити якомога більше землі, і що вони не перекривають одна одну, щоб уникнути марної трати ресурсів. Аналогічно, вам потрібно розмістити все так, щоб наприкінці дня все можна було легко переробити – ваші переробні дрони, якими б просунутими вони не були, мають свої межі.

Навіть на найскладнішому з трьох рівнів складності Terra Nil виявляється більш поблажливою, ніж очікувалося. Все, від простого інтерфейсу до зрозумілого підручника та фантастично красивого ігрового путівника, сприяє тому, що відновлення довкілля проходить без проблем. Музика і звукові ефекти дуже розслаблюють, і після кожної успішно відновленої карти настає момент, коли ви можете просто оцінити свою роботу. Хоча трохи більше тертя не завадило б, і варіації від мапи до мапи скромні, зберігаючи простоту, розробник Free Lives поширює чітке повідомлення: врятувати планету може бути так легко, якщо ми захочемо цього. Все, що нам бракує – це скруббер для очищення від токсинів.

Terra Nil вийшла 28 березня. Частину коштів від продажу буде передано до Фонду дикої природи, що перебуває під загрозою зникнення.