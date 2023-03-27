Знахідка для пенсіонерів: Xiaomi випустила розумний тонометр

Тонометр для вимірювання тиску – річ незамінна. І тепер такий гаджет можна знайти в асортименті товарів від Xiaomi. Mijia Electronic Blood Pressure Monitor, окрім звичних функцій, готовий запропонувати ще й «розумні»: всі виміри можна синхронізувати з мобільним додатком та відстежувати віддалено.

Виконаний тонометр у класичному форматі – окремий прилад із зовнішньою манжетою. Корпус тонометра отримав мінімалістичний дизайн та 3.7-дюймовий монохромний дисплей з білим підсвічуванням. На дисплеї відображаються показники вимірювання та підказки для користувача, наприклад, прилад повідомить про погано затягнуту манжету.

Тиск і пульс можна відстежувати відразу трьома способами: через дисплей, додаток на смартфоні або вбудований динамік – останнє знадобиться для людей з вадами зору. У тонометра вражаюча автономність, він здатний пропрацювати без підзарядки до 3-х місяців за умови, що ним користуватимуться двічі на день. Заряджається пристрій через стандартний роз’єм USB Type-C.

Продаж тонометра почалася на території Китаю, де новинку оцінили в $36. Ймовірно, вже скоро Mijia Electronic Blood Pressure Monitor можна буде замовити і AliExpress.