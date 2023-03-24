Vodafone нагадує абонентам про можливість “блокування” деяких номерів

Оператор мобільного зв’язку Vodafone нагадує українцям про корисну послугу “Підозрілий номер” як спосіб захистити себе та своїх близьких від спаму та телефонних шахраїв.

Прес-служба компанії на своїй сторінці у Facebook повідомила про наступні можливості сервісу:

Додайте номери родичів у додатку “Мій Vodafone”, щоб легко підключити послугу.

У розділі “Мої номери” оберіть номер абонента для підключення послуги, потім перейдіть до розділу “Доступні послуги” та знайдіть “Підозрілий номер”.

Натисніть “Підключити”, щоб заблокувати дзвінки та SMS з підозрілих номерів як для вас, так і для ваших близьких.

Автоматично активується послуга “Зберегти номер”, яка захистить ваш номер від несанкціонованого перенесення в іншу мобільну мережу без додаткової плати.

Звертаємо Вашу увагу, що вартість послуги “Підозрілий номер” становить 50 копійок/день для абонентів передплаченого зв’язку та 15 гривень на місяць для інших абонентів.