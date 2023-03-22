Пишність нічного світу GTA 6: чому слід чекати на нову гру від Rockstar Studios

Очікування виходу нової гри Grand Theft Auto досягло апогею, навіть найдрібніші деталі викликають ажіотаж серед ігрової спільноти. Нещодавно користувач Reddit, відомий як thetensedoctor, опублікував новий скріншот майбутньої гри, що викликало ще більший ажіотаж серед фанатів.

На скріншоті зображено нічну вуличну сцену у Вайс-Сіті, одному з місць, яке, за чутками, буде присутнє у грі. Крім того, він показує, що гравці матимуть можливість грати за двох різних персонажів, одного чоловіка та одну жінку.

Хоча деталей на скріншоті небагато, очевидно, що Rockstar Studios доклала чимало зусиль, щоб забезпечити ретельне опрацювання ігрового середовища. Якщо це лише альфа-версія гри, як припускають, то кінцевий продукт обов’язково виправдає високі очікування.

Фанатам доведеться ще трохи почекати, щоб випробувати гру на собі, оскільки, за чутками, GTA 6 не вийде до кінця 2024 року. Однак з кожним новим витоком інформації ажіотаж продовжує зростати.