Стало відомо, яких магнітних бурь можна очікувати сьогодні, 21 березня

У вівторок, 21 березня, магнітосфера Землі зазнає підвищеної активності, хоча значних магнітних бурь не очікується.

За останні 24 години сонячна активність була помірною: на Сонці спостерігалося п’ять спалахів класу С та один спалах M1.28.

Спалахи класу М – це середній діапазон великих сонячних спалахів. Спалах M1.28 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, що може призвести до сонячної радіаційної бурі.

У вівторок геомагнітне поле прогнозується в діапазоні від спокійного до активного, з низькою сонячною активністю і можливістю спалахів класу М.

Прогнози сонячної активності на 21 березня включають

15% ймовірність невеликої геомагнітної бурі

1% ймовірність великої геомагнітної бурі

25% ймовірність сонячного спалаху М-класу

1% ймовірність сонячного спалаху класу X

16 сонячних плям

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про магнітні бурі дозволяють краще контролювати фактори ризику серцевих нападів та інсультів у дні, що передують таким сонячним подіям.

Щоб пом’якшити вплив погоди на самопочуття, люди повинні вживати проактивних заходів. Лікарі рекомендують уникати надмірних навантажень на роботі, забезпечити достатній сон, дотримуватися здорового харчування і регулярно займатися фізичними вправами.

Для зміцнення серцево-судинної системи медики радять займатися фізичною активністю протягом 40-45 хвилин щонайменше тричі на тиждень. Тим, хто ще не включив фізичні вправи у свій розпорядок дня, варто почати негайно.