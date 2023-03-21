Стало відомо, яких магнітних бурь можна очікувати сьогодні, 21 березня
У вівторок, 21 березня, магнітосфера Землі зазнає підвищеної активності, хоча значних магнітних бурь не очікується.
За останні 24 години сонячна активність була помірною: на Сонці спостерігалося п’ять спалахів класу С та один спалах M1.28.
Спалахи класу М – це середній діапазон великих сонячних спалахів. Спалах M1.28 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, що може призвести до сонячної радіаційної бурі.
У вівторок геомагнітне поле прогнозується в діапазоні від спокійного до активного, з низькою сонячною активністю і можливістю спалахів класу М.
Прогнози сонячної активності на 21 березня включають
- 15% ймовірність невеликої геомагнітної бурі
- 1% ймовірність великої геомагнітної бурі
- 25% ймовірність сонячного спалаху М-класу
- 1% ймовірність сонячного спалаху класу X
- 16 сонячних плям
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про магнітні бурі дозволяють краще контролювати фактори ризику серцевих нападів та інсультів у дні, що передують таким сонячним подіям.
Щоб пом’якшити вплив погоди на самопочуття, люди повинні вживати проактивних заходів. Лікарі рекомендують уникати надмірних навантажень на роботі, забезпечити достатній сон, дотримуватися здорового харчування і регулярно займатися фізичними вправами.
Для зміцнення серцево-судинної системи медики радять займатися фізичною активністю протягом 40-45 хвилин щонайменше тричі на тиждень. Тим, хто ще не включив фізичні вправи у свій розпорядок дня, варто почати негайно.
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