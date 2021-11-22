Частина українців залишиться без пенсії в 2022 році: кого це торкнеться

Кілька років тому МВФ висував вимогу підвищити пенсійний вік в обмін на черговий валютний транш.





У 2022 році вимоги для виходу на пенсію посилять. Це призведе до того, що частина людей, старше 60 років, залишиться без допомоги від держави.

У ЗУ “Про обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування” йдеться про підвищення вимог до стажу на 1 рік. Виходить, що з січня українці, які повинні були вийти на пенсію, але у них недостатньо років стажу будуть змушені продовжувати працювати. Тепер вимоги до виходу на пенсію посилилися і виходить наступна ситуація:

вийти на пенсію в 60 років зможуть ті, у кого стаж від 29 років і більше;

у 63 роки на заслужений відпочинок можуть вийти ті, у кого стаж від 19 до 29 років;

у 65 років вийдуть на пенсію громадяни зі стажем від 15 до 19 років.

Вимога МВФ щодо підвищення пенсійного віку мають підставу. Податки працюючих просто не покривають витрати на забезпечення пенсіонерів. До того ж пенсійний вік в Україні нижчий ніж у країнах Європи. Навіть у Росії та Білорусі вік для виходу на пенсію підвищили. До того ж ООН майже десять років тому радила країнам у всьому світі поступово піднімати пенсійний вік до 65 років. Такі рекомендації пов’язані відразу з рядом факторів:

збільшення тривалості життя, тобто люди в 60 років цілком працездатні;

падіння народжуваності, створюється дисбаланс, тобто один працюючий повинен “утримувати” двох непрацюючих;

підвищення пенсійного віку дає можливість зменшити кількість пенсіонерів.

Звичайно, пільгові категорії населення, які можуть вийти на пенсію в 45-50 або 55 років залишаються. Зміни на них не поширюються.