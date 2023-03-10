В украинских обменниках не принимают некоторые купюры: что делать с «плохими» долларами
В НБУ рассказали, какие недостатки купюр являются прямым показанием к их замене и сколько это будет стоить.
В украинских обменниках не принимают некоторые долларовые купюры. В частности, забраковать могут изношенные, поврежденные и даже устаревшие денежные знаки. Украинцам рассказали, какие доллары не удастся обменять и что с ними делать?
Как отметили в Национальном банке Украины, граждане часто жалуются на проблемы с обменом долларов. В основном в банках и обменниках отказывают брать купюры, которые:
- сильно изношены;
- имеют сразу несколько повреждений;
- большие разрывы;
- пятна краски;
- были выпущены до 1996 года.
Купюры с такими недостатками не принимают в обменниках. Однако в банках их можно заменить на новые. Правда, за эту услугу придется заплатить комиссию. В разных банках такая комиссия составляет от 5 до 50%.
Процедура замены испорченных купюр называется инкассо. Она заключается в том, что банк отправляет поврежденную купюру в иностранное финансовоє учреждение, с которым сотрудничает. Там ее принимают, а взамен выдают новый денежный знак точно такого же номинала.
Этот процесс требует времени и затрат на транспортировку денег в другую страну. Поэтому украинцам, которые желают обменять «плохие» доллары, придется за это заплатить, а потом еще и дождаться своей купюры из-за границы. Правда, некоторые финучреждения могут обменять такие доллары сразу. Но в этом случае комиссия может составлять почти половину стоимости долларов, которые нужно обновить.
Какие доллары обязаны принимать в обменниках?
Некоторые купюры, несмотря на повреждения, все равно должны принимать во всех обменниках и банках. Отказать в обмене купюры не могут, если:
- она имеет надписи до 200 мм;
- не более трех пятен по 5 мм;
- разрывы до 3 мм;
- проколы до 1 мм.
Перечисленные виды повреждений в НБУ не считают существенными, так что такие купюры можно смело нести в обменник.
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