В “Дії” запрацювала нова послуга: тепер навіть смартфон не потрібен

Згідно з прес-релізом від Мінцифри, тепер українці можуть легко отримати виписку про місце проживання дитини, використовуючи портал “Дія”. Раніше таку виписку можна було замовити лише у мобільному додатку.

Для отримання виписки онлайн та завантаження її у форматі PDF потрібно кілька хвилин. Щоб згенерувати виписку, потрібно авторизуватися на порталі “Дія”, вибрати послугу “Виписка про місце проживання” у розділі “Послуги”, зазначити, що це виписка для дитини, та вказати дані про свідоцтво про народження.

Раніше для отримання подібної виписки необхідно було звертатися до Центру надання адміністративних послуг. З червня 2022 року мешканці України мали можливість генерувати виписку про своє місце проживання на порталі “Дія”, а з листопада тепер можлива і виписка про місце проживання дитини.