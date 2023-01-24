В Україні запровадили нові обмеження для виїзду чоловіків

Українським чиновникам заборонили виїздити з країни у особистих справах. Єдиною причиною, з якої держслужбовця можуть випустити за кордон – це відрядження. Про таке нововведення у своєму вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Гарант зазначив, що відповідне рішення РНБО стосується посадових осіб всіх рівнів центральної та місцевої влади. Чиновники більше не будуть їздити за кордон на відпочинок чи у інших приватних справах. А якщо їм кортить відпочити саме зараз, коли в країні йде війна, вони зможуть відпочити лише від своєї посади.

Згідно з Указом президента «Про рішення Ради національної безпеки та оборони…» у період воєнного стану та мобілізації чиновники можуть виїздити з країни виключно у службові відрядження. Прийняти таке рішення РНБО спонукала інформація, отримана від голови державної прикордонної служби, щодо частоти перетину українськими посадовцями державного кордону.

Указ одразу ж було опубліковано на сайті президента. Згідно з ним зміни щодо правил виїзду торкнуться:

членів Кабінету міністрів України та керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників і заступників;

керівника Офісу президента, його заступників, очільників утворених президентом допоміжних служб та органів, їх заступників;

голови та членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Рахункової палати, ЦВК;

секретаря Ради нацбезпеки та оборони, його заступників;

нардепів;

уповноваженого Верховної ради України і його представників;

голови НБУ та його заступників;

очільників місцевих державних адміністрацій, їх заступників;

суддів Конституційного суду України, суддів, керівників та прокурорів інших держорганів, їх заступників, а також голів структурних підрозділів цих держорганів;

заброньованих на воєнний час та період мобілізації працівників державних органів і органів місцевого самоврядування.

Позатим Служба безпеки України перевірить вже прийняті Мінрегіону та обласними військовими адміністраціями рішення щодо виїзду громадян України за кордон. Всі зазначені зміни протягом п’яти днів будуть внесені до правил перетину державного кордону.