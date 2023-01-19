Украинцы готовы платить 10 тыс. грн за 20-ку: в чем ее ценность

В Украине за уникальную купюру номиналом 20 грн готовы заплатить 10 тыс. грн. Такая цена обусловлена тем, что купюра имеет заметный брак – ее лицевая и оборотная стороны расположены под углом 180 градусов друг к другу. Именно поэтому за нее предлагают сумму, которая в 500 раз превышает ее собственный номинал.

Продают ценный денежный знак на сайте популярного онлайн-аукциона Violity. В объявлении владелец 20-гривневой купюры написал о ней следующее:

напечатана в 1992 году;

не была реставрирована.

Что касается других дефектов купюры, то о них автор объявления ничего не рассказал. Хотя на фото 20-ки видно, что она имеет заметную вмятину посередине, то есть ее неоднократно сгибали пополам.

В настоящее время стоимость уникального денежного знака составляет 10 тыс. грн. Но поскольку он продается по правилам аукциона, к завершению торгов цена еще может существенно увеличиться. К слову возможность сделать ставку на необычную 20-гривневую купюру участники аукциона могут до вечера 23 января.

Стоит отметить, что ценными в Украине считаются не только бракованные купюры, но и монеты. За некоторые их них коллекционеры готовы платить просто невероятные суммы.

Ценными считаются монеты, которые:

изготовлены из металлов, нетипичных для их номинала;

выпущены ограниченным тиражом;

имеют одинаковые аверсы и реверсы;

обе стороны монеты являются зеркальным отражением друг друга;

одна или обе стороны отчеканены неровно, или под неправильным углом поворота друг к другу.

Ценные копейки или купюры может найти у себя в кошельке каждый. Поэтому украинцам следует быть внимательными к деньгам, которые попадают им в руки. Ведь на обычной оборотной гривне или копеечной монете вполне реально заработать целое состояние. Главное вовремя заметить «клад» в своих руках и не прогадать с его ценой.