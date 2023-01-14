Розкрито спосіб знайти приховану камеру у будинку за допомогою смартфона

Власники смартфонів можуть за допомогою свого гаджета знайти в будинку приховану камеру, в тому числі інфрачервону (ІЧ), непомітну для людського ока. Про це розповіли журналісти видання The Verge .

Зазначається, що ІЧ-камера працює на основі руху людей, а також робить фотографії у слабко освітлених приміщеннях. “Побачити” інфрачервоний промінь зможе камера смартфона. Власникам необхідно спочатку перевірити, чи знаходить смартфон ІЧ-сигнали за допомогою пульта дистанційного керування телевізором.

Під час увімкнення пульта необхідно навести камеру. Візуально має бути видно джерело світла, що горить постійно або миготить. За словами журналістів, найчастіше цей метод працює лише у фронтальних камер, але в деяких гаджетів, таких як Pixel 6, ІЧ-сигнали “бачить” і основна камера.

Також користувачам порадили перевірити, чи не підключено щось зайве з пристроїв до локальної мережі. Існує низка подібних додатків. Журналісти порадили Fing, який доступний як для Android, так і для iOS. Програма знайде та складе список усіх пристроїв у мережі.